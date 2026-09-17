Por: CENET

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Olímpica S.A. cerró el primer semestre del año con un desempeño financiero destacado, evidenciado en ingresos operacionales que alcanzaron los $3,4 billones y un crecimiento del 10,3 % en su utilidad neta. Este incremento supera la inflación interanual de junio, que, de acuerdo con cifras oficiales, se ubicó en 6,14 %. Los márgenes ebitda (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) y operacional de la compañía se posicionaron en 8,5 % y 4,9 %, respectivamente. Todo esto ocurre en un contexto económico retador, caracterizado por el aumento de los costos y una tendencia de tasas de interés elevadas.

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El presidente de la empresa, José Manuel Carbonell, atribuyó estos resultados a la disciplina financiera de Olímpica y a la consolidación de una estrategia centrada en “precios bajos y marcas propias”. Carbonell resaltó que el propósito ha sido ofrecer una propuesta de valor diferenciada, enfocada en la variedad y profundidad de productos frescos, con precios muy competitivos. Esta apuesta se refleja en el portafolio de “Precios Rojos”, el fortalecimiento de marcas propias y una operación eficiente.

En cuanto a su presencia nacional, Olímpica llegó a 403 tiendas distribuidas en 117 municipios de 21 departamentos, sumando 430.000 metros cuadrados de área comercial. Durante los primeros seis meses del año, la cadena inauguró cuatro nuevos puntos de venta, extendió la tecnología de autopago con la instalación de 45 cajas adicionales—para un total de 70—y presentó “Oli”, su nuevo asistente de compra apoyado en inteligencia artificial generativa.

La compañía amplió su programa “Precios Rojos” hasta 1.547 artículos y lanzó 49 productos de marca propia, lo que llevó su portafolio a 811 referencias entre alimentos, productos de cuidado personal y del hogar. Un porcentaje significativo de su oferta de frutas y verduras, el 94 %, proviene de proveedores colombianos, mientras el 100 % de las marcas textiles Dakota y Style son de producción nacional.

Olímpica también avanzó en sostenibilidad, poniendo en operación 186 tiendas y centros de distribución con energía solar fotovoltaica. Cinco de estos puntos cuentan con certificación ISO 50001, que avala la eficiencia energética. En el ámbito social, la compañía entregó más de 133 toneladas de alimentos a familias vulnerables en unión con ABACO y distribuyó apoyos en zonas afectadas por la emergencia invernal y el terremoto en Venezuela. Junto a Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), adelantó tamizajes a 2.840 niños, atendiendo de manera integral a 117 de ellos con desnutrición moderada y aguda.

¿Cuáles son los resultados financieros de Olímpica en el primer semestre del año?

De acuerdo con los resultados oficiales de la compañía, Olímpica finalizó el primer semestre con ingresos operacionales de $3,4 billones y un aumento del 10,3 % en su utilidad neta, cifras que superaron la inflación anual registrada en junio. Además, los márgenes ebitda y operacional se ubicaron en 8,5 % y 4,9 %, respectivamente, reflejando la fortaleza de su desempeño financiero en medio de un entorno económico desafiante.

¿Qué iniciativas de sostenibilidad y apoyo social implementó Olímpica durante el semestre?

Según reportes de la empresa, Olímpica operó 186 tiendas y centros de distribución con energía solar y logró certificación ISO 50001 en eficiencia energética en cinco de ellos. En lo social, la cadena entregó 133 toneladas de alimentos junto a ABACO y colaboró con Unicef en la atención integral de 117 niños diagnosticados con desnutrición, mostrando una fuerte apuesta tanto ambiental como solidaria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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