Por: Caracol TV

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En medio de la emergencia que atraviesa Colombia a raíz del terremoto que sacudió al país, la solidaridad de los ciudadanos ha destacado con fuerza. Numerosas personas, motivadas por el deseo de ayudar, se organizaron para donar sangre, ofrecer tiempo y respaldo a quienes resultaron damnificados. Sin embargo, esta disposición también ha sido vista como una oportunidad por delincuentes informáticos, tal como lo advirtió la Policía Nacional, según informó Noticias Caracol.

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El Centro Cibernético Policial, entidad encargada de velar por la seguridad digital en Colombia, emitió una alerta señalando que individuos estarían suplantando a entidades, organismos y figuras públicas para pedir donaciones fraudulentas. Esta modalidad consiste en el envío de solicitudes a través de plataformas digitales, como redes sociales, correos electrónicos y mensajes de texto. Por esta razón, la recomendación prioritaria de las autoridades es que usted verifique con rigor cualquier información relacionada con campañas de donación, evitando caer en posibles engaños.

La entidad recalcó la importancia de acudir a los sitios web oficiales de las organizaciones que gestionan ayudas, revisar que los enlaces sean correctos o dirigirse personalmente a las sedes de esos organismos. Entre los ejemplos mencionados para hacer estas validaciones figuran la Cruz Roja Internacional, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el programa estatal 'Colombia, Un solo corazón', liderado por la primera dama.

El alerta cobra fuerza porque los mensajes fraudulentos pueden incluir nombres, fotos y datos vinculados con instituciones o figuras reconocidas, manipulando así la confianza de quienes tienen intención de colaborar. Un caso reciente reportado por el Centro Cibernético Policial ilustró el nivel de sofisticación de estos delitos: un funcionario de alto rango, el director de Sanidad de la Policía Nacional, fue suplantado mediante WhatsApp. El impostor contactó a autoridades territoriales para ofrecerles supuestos servicios y bienes de salud, con el objetivo de obtener recursos públicos de manera fraudulenta.

Frente a cualquier sospecha de fraude, el protocolo es claro. El Centro Cibernético Policial insta a los ciudadanos a notificar de inmediato el caso mediante el CAI Virtual, a través de WhatsApp al número 323 273 3411. Las autoridades enfatizan que nunca debe entregarse información personal, dinero o recursos sin comprobar la autenticidad de la solicitud y recomiendan utilizar solo fuentes verificadas. En medio del esfuerzo de ayuda en 15 departamentos, 472 municipios y a favor de más de 123.789 familias afectadas, la prudencia y la verificación continúan siendo esenciales para garantizar que la solidaridad llegue a quienes realmente lo necesitan.

¿Cómo se puede verificar si una solicitud de donación en línea es legítima?

Para evitar caer en engaños, la Policía Nacional recomienda acudir directamente a los sitios web oficiales de las organizaciones, revisar detenidamente que la dirección del enlace sea correcta y, de ser posible, acercarse a las sedes físicas. Es importante no confiar en solicitudes que lleguen por canales informales, como mensajes en redes sociales o WhatsApp, sin antes contrastar la información con entidades reconocidas como la Cruz Roja Internacional o UNICEF.

¿Qué pasos debo seguir si recibo una solicitud sospechosa para donar durante una emergencia?

Si usted recibe una solicitud dudosa, debe abstenerse de transferir recursos o compartir información antes de validarla. Las autoridades aconsejan reportar cualquier sospecha al Centro Cibernético Policial utilizando el CAI Virtual, disponible por WhatsApp en el número 323 273 3411, para que las denuncias sean atendidas y se proteja tanto a los ciudadanos como a los recursos destinados a los damnificados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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