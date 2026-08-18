Por: El Espectador

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La Policía Nacional informó públicamente que inició una investigación interna, luego de la circulación en redes sociales de un video donde aparece el reconocido influencer y creador de contenido Yeferson Cossio manipulando lo que aparentemente es un arma de dotación oficial de la institución. De acuerdo con un comunicado emitido por la misma Policía, desde que se tuvo conocimiento de estas imágenes, se activaron los procedimientos de verificación correspondientes para esclarecer cómo se presentaron estos hechos y establecer si existió alguna falta en el cumplimiento de las normas.

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La situación, según la información preliminar brindada por la Policía Nacional, habría ocurrido dentro de un hotel ubicado en Quibdó. En ese lugar, un auxiliar de la institución, quien se encontraba cumpliendo labores de vigilancia, presuntamente permitió que Yeferson Cossio tuviera acceso directo y manipulara el arma de dotación. En el mismo video es evidente la presencia de varios uniformados en el sitio, un aspecto que la institución resaltó como parte fundamental de la investigación en curso, ya que busca también aclarar el papel y la actuación de todos los funcionarios que puedan estar implicados en el incidente.

La investigación estará centrada especialmente en determinar si existió algún incumplimiento de los protocolos internos establecidos para la custodia y manejo del armamento de dotación. La Policía Nacional fue clara al manifestar que el uso de estas armas está restringido exclusivamente al personal debidamente autorizado y que existen procedimientos definidos con el objetivo de garantizar el control, la seguridad y el uso adecuado de dicho armamento. Tales procedimientos, insisten desde la institución, deben ser observados en todo momento y sin excepción por todos sus miembros.

Para quienes buscan más información sobre temas judiciales, de seguridad y derechos humanos, la Policía reiteró la importancia de informarse a través de medios confiables como la sección Judicial de El Espectador, que documenta hechos similares y los procesos formales que se siguen ante situaciones que pueden involucrar posibles irregularidades dentro de las fuerzas del orden.

¿Qué protocolos existen para el manejo de armas de dotación en la Policía Nacional?

Según la Policía Nacional, los protocolos para el manejo de armas de dotación son estrictos y solo el personal autorizado puede manipularlas. Existen procedimientos específicos para la custodia, el control y el uso de estas armas, y todo funcionario de la institución está obligado a cumplirlos sin excepción para garantizar la seguridad y la correcta utilización del armamento.

¿Qué consecuencias enfrenta un funcionario por permitir la manipulación indebida de un arma de dotación?

De acuerdo con el comunicado de la Policía Nacional, la investigación interna busca establecer responsabilidades y posibles sanciones ante la presunta falta al protocolo. Si se demuestra que un funcionario permitió el acceso no autorizado a un arma de dotación, podría enfrentar consecuencias disciplinarias y administrativas, conforme a las normas internas de la institución.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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