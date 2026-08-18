Por: EL PILON SA

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Angie Paola Argaez Núñez, reconocida influencer y creadora de contenido, finalmente regresó a su hogar tras haber sido víctima de un secuestro que mantuvo en suspenso a su familia y a toda la comunidad de Maicao, en La Guajira. La joven estuvo privada de la libertad desde el pasado 10 de agosto, fecha en la que un grupo de hombres armados irrumpió en su vivienda del sector Los Palitos, en la comunidad Campamento. Según la información suministrada en la comunicación oficial, estos sujetos intimidaron a quienes se encontraban en la casa y se llevaron a Angie en horas de la madrugada.

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La confirmación de la liberación fue emitida el martes por la Alcaldía de Maicao, la cual difundió una imagen de la creadora de contenido acompañada con el mensaje: “¡Angie está en libertad!”. De acuerdo con la administración municipal, la joven pudo reencontrarse con sus familiares y regresar a casa, lo que significó un alivio tras los días de incertidumbre y angustia que padecieron tanto sus allegados como seguidores. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer detalles sobre el proceso de liberación ni las circunstancias específicas de su rescate. Tampoco se ha precisado si los responsables forman parte de un grupo armado organizado con presencia en la zona o si se trató de delincuencia común.

La familia de Angie había desplegado una intensa campaña de búsqueda y solidaridad, especialmente su hermana Wendy Argaez Núñez, quien pidió apoyo a la ciudadanía para compartir imágenes y denunciar la desaparición, acción que contribuyó a mantener el caso en la agenda pública. Según las historias de Instagram de la Alcaldía de Maicao, la presión mediática y social jugó un papel importante durante estos días.

Durante la búsqueda de la joven, las autoridades reforzaron la seguridad en Maicao y sus alrededores. La Policía Nacional, el Ejército y unidades del Gaula –grupo especializado en la lucha contra el secuestro y la extorsión– participaron de manera activa en los operativos, especialmente en los sectores cercanos a la frontera con Venezuela. Este despliegue puso de manifiesto la coordinación institucional frente a situaciones de alto impacto en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo lograron liberar a Angie Paola Argaez Núñez en Maicao?

Hasta el momento, no se han divulgado los detalles sobre el mecanismo de liberación de Angie Paola Argaez Núñez. La Alcaldía de Maicao solo confirmó su regreso y reunión con la familia, pero no se ha precisado si su liberación se debió a una operación de rescate, una negociación, o si fue abandonada por sus captores, ni el lugar exacto donde ocurrió el hecho.

¿Qué significa el Gaula y cuál es su función en casos de secuestro?

El Gaula, que significa Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal, es una unidad especial de la Policía Nacional y el Ejército dedicada a combatir el secuestro y la extorsión. En el caso de Angie Argaez, el Gaula participó activamente en la búsqueda, enfocándose en operativos y acciones para localizar a la joven y tratar de garantizar su liberación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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