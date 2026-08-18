Por: El Espectador

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Tres miembros de la Policía Nacional fueron secuestrados en la tarde del lunes 17 de agosto en La Curva, sector ubicado en la jurisdicción de Bucarasica, mientras transitaban por la carretera que une a Cúcuta y Ocaña, en Norte de Santander. De acuerdo con los primeros informes citados por El Espectador, el rapto ocurrió hacia las 12:30 del mediodía, desencadenando un operativo de búsqueda por parte de las autoridades para dar con el paradero de los uniformados.

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Las víctimas del secuestro fueron identificadas como el mayor Fredy Alexis Russi González y los patrulleros Erika Tatiana Monroy Hurtado y Edinson Yesid Medina Traslaviña. Los tres pertenecen al Grupo Investigativo Contra el Terrorismo (Grate) de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), una unidad enfocada en combatir delitos relacionados con el terrorismo y el crimen organizado en la región de Norte de Santander.

Según información compartida por fuentes oficiales, los uniformados se movilizaban en un vehículo Chevrolet Spark GT color rojo cuando fueron interceptados por hombres armados que se desplazaban en dos camionetas. Estos sujetos obligaron a los policías a descender bajo amenazas, desapareciendo con dirección desconocida. El automóvil quedó abandonado en la vía, presentando impactos de bala, grafitis en la carrocería y el vidrio trasero completamente destruido. A pesar de la gravedad de la situación, hasta el momento ningún grupo armado ilegal se ha atribuido la autoría del secuestro. Sin embargo, las autoridades recalcan que en la zona operan estructuras ilegales que podrían estar relacionadas con el hecho.

El Ministerio de Defensa, liderado temporalmente por el general (r) Jorge Eduardo Mora López, planteó en un comunicado que el secuestro estaría vinculado a integrantes de la estructura “Camilo Torres” del Ejército de Liberación Nacional (Eln), bajo las órdenes de alias “Zorrito”, quien, a su vez, sería superior de alias “Firulais”. Además, en la zona operan el frente 33 de las disidencias de las Farc, comandado por alias “Calarcá”. El Mindefensa rechazó el hecho, asegurando que han desplegado todos los recursos de la Fuerza Pública y lo asoció como posible retaliación ante operativos recientes de las autoridades en el Catatumbo.

El Gobierno apeló al Derecho Internacional Humanitario (DIH), recordando a los secuestradores que son responsables de la vida, la integridad y la seguridad de los policías retenidos, exigiendo su liberación inmediata e incondicional. La situación genera inquietud por el perfil especializado de los uniformados, dado que su labor investigativa podría estar vinculada a estructuras violentas presentes en la región, contexto que refuerza el interés de las autoridades en esclarecer las circunstancias del secuestro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fueron secuestrados tres policías en Norte de Santander, según las autoridades?

De acuerdo con información difundida por el Ministerio de Defensa y reseñada por El Espectador, el secuestro de los tres policías estaría relacionado con la estructura “Camilo Torres” del Ejército de Liberación Nacional (Eln), bajo las órdenes de alias “Zorrito”. Las primeras hipótesis sugieren que podría tratarse de una acción de retaliación de los grupos armados ilegales ante recientes operaciones exitosas de la Fuerza Pública en el Catatumbo.

¿Qué significa el Derecho Internacional Humanitario (DIH) en casos como el secuestro de policías?

El Derecho Internacional Humanitario (DIH) es el conjunto de normas que buscan limitar los efectos de los conflictos armados, protegiendo a quienes no participan directamente en las hostilidades. En situaciones como la del secuestro de policías, el Gobierno recuerda que los captores están obligados a respetar la vida e integridad de los retenidos, y exige su liberación inmediata y sin condiciones, como lo establece el DIH.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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