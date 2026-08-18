Yéferson Cossio armó un problema grande en su visita al Chocó, luego de que lo captaron en un video mientras sostenía un arma de fuego de la Policía. Recientemente, la institución abrió una investigación contra el auxiliar que le dio el fusil al creador de contenido.

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La información la confirmó Caracol radio, que dio a conocer que el arma de gran tamaño era responsabilidad del uniformado a quien tienen en la mira. La emisora añadió que la institución va a establecer el contexto y circunstancias de por qué el fusil fue tomado por el ‘influencer’; también mirarán si el integrante de la Policía tenía responsabilidad por el manejo del material.

Cossio fue al departamento del Pacífico, donde fue el epicentro del devastador terremoto del pasado 10 de agosto y que ha dejado más de 200 víctimas en Colombia. El creador de contenido llegó a la región para repartir ayuda humanitaria a los damnificados.

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Sin embargo, las críticas en contra del ‘influenciador’ surgieron por el video en el que le pide el arma a un policía, quien se la entrega. En ese momento, Cossio baila con el fusil, haciendo movimientos tildados de sugestivos y vulgares.

Señor Ministro de Defensa @generaljmora y @YefersonCossio ¿en qué estamos?

¿Cómo es posible que, en medio de una emergencia en el Chocó, un arma de dotación de la Policía termine en manos de un civil? Las armas del personal de la fuerza pública no se prestan, no son juguetes y… pic.twitter.com/3xUTUwOEb0 — Claudia Romero Nader (@ClauRomeroNader) August 17, 2026

Por ahora, la Policía mantendrá la investigación interna para detectar posibles irregularidades en lo ocurrido en el sector hotelero de Quibdó, capital de Chocó.

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