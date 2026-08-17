Lo que estaba previsto como una noche de música vallenata terminó en preocupación para los asistentes al Festival de Música Vallenata en Guitarra, en Agustín Codazzi, Cesar, luego de que el cantante ‘Churo’ Díaz sufriera una aparatosa caída desde la tarima durante su presentación.

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El incidente ocurrió entre la noche del sábado 15 y la madrugada del domingo 16 de agosto, cuando el artista se encontraba interpretando sus canciones y compartiendo con el público que asistió al tradicional evento.

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Videos difundidos muestran el momento en el que el cantante se desplaza sobre el escenario mientras baila y anima a los asistentes. En determinado momento, camina hacia atrás sin percatarse de que se encontraba cerca del borde de la tarima y termina cayendo al vacío.

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Personas que estaban en las inmediaciones reaccionaron rápidamente y se acercaron para auxiliarlo.

El cantante de música vallenata, Churo Díaz, sufrió una aparatosa caída desde la tarima cuando cumplía una presentación, la noche de ayer sábado, en Codazzi, Cesar. El artista fue trasladado de inmediato a una clínica de Valledupar donde permanece bajo observación médica. Le… pic.twitter.com/kfNliEywl7 — Argemiro Pión (@ArgemiroPion) August 16, 2026

Después del accidente, el artista no pudo continuar con el espectáculo. Según información publicada por Vanguardia, posteriormente fue trasladado a una clínica de Valledupar, donde quedó bajo observación médica. Las primeras versiones conocidas señalan que habría sufrido una lesión en una de sus extremidades inferiores. Sin embargo, hasta el momento no se ha conocido un parte médico oficial que permita establecer con exactitud qué lesiones sufrió o cuál es su gravedad.

En redes sociales han circulado versiones sobre posibles fracturas en ambos tobillos, pero esta información tampoco ha sido confirmada por el cantante, su equipo de trabajo o el centro médico donde recibió atención. Por ahora, sus seguidores permanecen atentos a un pronunciamiento oficial que permita conocer su evolución.

La presentación de ‘Churo’ Díaz hacía parte de la programación de la edición número 39 del Festival de Música Vallenata en Guitarra, uno de los eventos culturales tradicionales de Agustín Codazzi.

El festival, realizado entre el 14 y el 16 de agosto, incluyó concursos de tríos en diferentes categorías, competencias de canción inédita y presentaciones de artistas invitados.

‘Churo’ Díaz, cuyo nombre de pila es Jorge Iván Díaz Lafaurie, es uno de los intérpretes reconocidos del vallenato contemporáneo y cuenta con más de dos décadas de trayectoria en la música.

El cantante también afronta un proceso judicial

El accidente se produjo además en un momento en el que el artista enfrenta un proceso judicial relacionado con una investigación por presuntos delitos sexuales contra una menor de 14 años.

El pasado 23 de julio, la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos dentro de este caso, cuya audiencia se desarrolló bajo reserva debido a que involucra a una menor de edad. Díaz no aceptó los cargos y continúa amparado por el principio de presunción de inocencia.

Posteriormente, el 6 de agosto, un juez de control de garantías de Valledupar decidió no imponerle medida de aseguramiento, por lo que el cantante continúa afrontando el proceso en libertad. Esta decisión no constituye una absolución ni significa que la investigación haya terminado.

De acuerdo con la información conocida del expediente, los hechos investigados se remontarían a los años 2014 y 2015. Debido a la naturaleza del caso, parte de las actuaciones judiciales permanece bajo reserva.

El artista ha rechazado los señalamientos y ha manifestado que será la justicia la encargada de determinar lo ocurrido.

Mientras tanto, la atención de sus seguidores está puesta en su recuperación luego de la caída sufrida durante el concierto en Codazzi y en conocer un diagnóstico oficial sobre las lesiones que habría sufrido.

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