Por: EL PILON SA

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Josefa Guerra de Daza, la mujer cuya memoria quedó indisolublemente ligada a ‘La diosa coronada’, una de las canciones vallenatas más emblemáticas compuestas por Leandro Díaz, falleció el pasado sábado 15 de agosto a los 92 años en el corregimiento de Las Palmitas, perteneciente al municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar. La noticia fue confirmada por sus familiares, quienes destacaron que sus últimos años estuvieron marcados por el acompañamiento permanente de sus seres cercanos y una etapa de tranquilidad.

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De acuerdo con lo que expresó María Emilia, la tercera hija de Josefa, su madre celebró su cumpleaños número 92 el pasado 18 de mayo. Aunque Josefa nació y vivió parte de su infancia en Tocaimo, corregimiento localizado en San Diego, Cesar, los últimos 49 años de su vida los compartió en Las Palmitas, donde echó raíces y forjó buena parte de su historia familiar. Según relató su hija, fue en este lugar donde Josefa construyó su hogar y su presencia se hizo reconocida en la localidad, no solo por su relación con la canción, sino por sus vínculos familiares y sociales.

En el entorno familiar, Josefa Guerra de Daza fue madre de seis hijos, divididos en tres mujeres y tres hombres, aunque uno de los hijos, el menor, falleció años atrás. Para sus seres queridos, fue una mujer que se mantuvo lúcida y cercana hasta sus últimos días, y más allá de la fama que le confería haber inspirado la composición de Leandro Díaz, su recuerdo se cimenta en la relación estrecha que mantuvo con su familia. “Conversaba con nosotros”, afirmó María Emilia, resaltando que, pese a los problemas de salud, Josefa siempre conservó la claridad mental y el vínculo afectivo con sus hijos.

En lo referente a su salud, la familia explicó que Josefa padecía asma, enfermedad crónica que la acompañó en sus años recientes. Sobre la causa de su muerte, indicaron que sufrió un infarto seguido por un paro respiratorio, lo que finalmente le ocasionó el deceso. Su fallecimiento suscitó una profunda tristeza tanto entre los integrantes de su familia como en la comunidad de Las Palmitas, que durante casi cinco décadas la reconoció y valoró por su historia y presencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién fue Josefa Guerra de Daza y por qué es recordada en la música vallenata?

Josefa Guerra de Daza es recordada principalmente por haber inspirado la canción ‘La diosa coronada’ de Leandro Díaz, una de las piezas más célebres del repertorio vallenato. Su vida estuvo ligada tanto a su familia, compuesta por seis hijos, como a la comunidad de Las Palmitas, donde vivió durante casi 50 años, y su historia sigue siendo fuente de evocación para quienes conocen la tradición musical de la región.

¿Cómo vivió Josefa Guerra de Daza sus últimos años en Las Palmitas?

Sus últimos años transcurrieron en Las Palmitas, en cercanía con sus hijos y rodeada de tranquilidad. De acuerdo con el relato de María Emilia, su hija, Josefa mantuvo una mente lúcida, seguía conversando y compartiendo con sus seres queridos, a pesar de enfrentar afecciones de salud como el asma. Su fallecimiento, debido a un infarto y un paro respiratorio, dejó un vacío entre su familia y la comunidad que la acogió durante décadas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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