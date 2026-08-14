Por: EL PILON SA

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha emitido una serie de alertas que ponen en atención especial a buena parte del norte del país durante este fin de semana. De acuerdo con el Comunicado Especial No. 088, el Ideam pronostica un incremento de las precipitaciones en el centro de la región Caribe, especialmente entre la tarde y noche del sábado 15 de agosto y el domingo 16. El departamento del Cesar figura entre los más destacados en este reporte, junto con Magdalena, Bolívar, sur de Sucre, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Chocó, Valle del Cauca y Cauca.

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Sin embargo, a pesar de la llegada de lluvias, el Cesar permanece en alerta roja debido a la sensación térmica, es decir, la percepción de calor que resulta de combinar la temperatura real del aire con la humedad relativa. Esta alerta, según explica el Ideam, responde a una probabilidad elevada de golpe de calor, manifestación peligrosa que puede afectar la salud de la población, mientras que la alerta naranja denota riesgo de agotamiento por calor e insolación. Junto con el Cesar, La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba también se encuentran en esta condición.

De acuerdo con el mapa nacional de temperaturas máximas divulgado por el Ideam, Valledupar sobresale como la segunda capital con la temperatura más alta prevista para el viernes 14 de agosto, alcanzando los 39,8 °C, superada solo por Santa Marta, con 40,8 °C. Otras capitales que enfrentarán temperaturas elevadas son Riohacha, con 37,7 °C; Cúcuta, con 36,9 °C; y Neiva, con 36,3 °C. Cabe destacar que el valor máximo nacional proyectado alcanza los 45,3 °C.

El Ideam ha instado a las autoridades territoriales, organismos de socorro y la ciudadanía a mantener vigilancia sobre los boletines y alertas meteorológicos, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. Particular atención merece La Guajira, donde se pronostica un aumento significativo en la intensidad de los vientos, asociado a la onda tropical número 37 en observación. En la Media y Alta Guajira, los vientos podrían ubicarse entre 10 y 15 metros por segundo (36 a 54 kilómetros por hora), y se espera que en áreas del mar Caribe colombiano los valores sean todavía mayores. Por ello, se recomienda precaución especial para navegantes, pescadores y comunidades costeras frente a estos posibles escenarios meteorológicos adversos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Cesar se encuentra en alerta roja por sensación térmica pese a las lluvias pronosticadas?

La alerta roja por sensación térmica en Cesar permanece activa porque la sensación térmica resulta de la combinación entre la temperatura del aire y la humedad relativa, lo que puede hacer que el ambiente se perciba mucho más caliente de lo que indica el termómetro. Aunque se pronostican lluvias, las temperaturas extremas persisten y el riesgo de golpe de calor sigue siendo un motivo de preocupación, según explica el Ideam en sus alertas.

¿Qué recomendaciones ha dado el Ideam ante las altas temperaturas y el aumento de vientos en la región Caribe?

El Ideam recomendó a las autoridades territoriales, los organismos de socorro y la población en general monitorear constantemente los boletines y alertas meteorológicas para anticipar cualquier cambio en las condiciones del tiempo. Además, se ha hecho un llamado especial a la precaución para navegantes, pescadores y comunidades costeras en La Guajira y el mar Caribe, ante el aumento proyectado en la velocidad del viento vinculada a la onda tropical número 37.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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