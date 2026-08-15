Por: El Espectador

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La Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia (OSNC) enfrenta un momento crítico tanto en lo artístico como en lo financiero, justo cuando celebraba su 90 aniversario. La situación se complicó especialmente con la reciente salida de su director titular, el maestro argentino-israelí Yeruham Scharovsky, lo que dejó a la agrupación sin una cabeza visible y sumió a los músicos en un clima de incertidumbre sobre el futuro inmediato de la institución. La decisión de la Junta Directiva de no renovar el contrato de Scharovsky, tomada en diciembre de 2025, puso fin a su periodo al frente de la orquesta el pasado 30 de junio, en conformidad con el artículo 37 del reglamento interno, que establece que el director titular debe ser elegido por la Junta Directiva para periodos de dos años, con posibilidad de ser reelegido hasta por diez años.

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La figura de Scharovsky dentro de la OSNC fue relevante y así lo reconocen varios miembros de la orquesta. El maestro había sido seleccionado para su cargo hace tres años gracias al apoyo del 65 % de los integrantes de la agrupación, dato que fue presentado por la propia OSNC en su sitio web oficial. Durante su gestión, la orquesta no solo alcanzó importantes logros artísticos sino que también ganó prestigio internacional. Una integrante de la Sinfónica recordó que, bajo la dirección de Scharovsky, la OSNC fue catalogada entre las mejores orquestas de América Latina. Además, la agrupación vivió una de las etapas de mayor proyección global, gracias a conciertos realizados en países como China, Argentina y Brasil, y a la constante participación de solistas reconocidos internacionalmente.

La valoración sobre el legado del director saliente también fue respaldada por Iván León, vicepresidente de la Asociación de Trabajadores de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia (Asosinfocol). Según León, Scharovsky elevó el nivel artístico de la agrupación, lo que se reflejó en la altísima asistencia de público a los escenarios en los que se presentaron.

¿Por qué la salida de Yeruham Scharovsky afecta tanto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia?

La salida de Yeruham Scharovsky afecta especialmente a la OSNC porque, de acuerdo con los integrantes y representantes de la orquesta, había elevado su nivel artístico y ayudado a posicionarla como una de las mejores de América Latina. Su liderazgo se reflejó en el respaldo mayoritario de los músicos y en los logros internacionales alcanzados durante su gestión, lo que hace que su ausencia se sienta de manera aguda dentro de la institución.

¿Qué dice el reglamento interno de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia sobre la elección de su director titular?

Según lo estipulado en el artículo 37 del reglamento interno de la OSNC, el director titular es designado por la Junta Directiva y debe cumplir periodos de dos años, con posibilidad de ser reelegido hasta por un máximo de diez años en total. Este procedimiento busca garantizar estabilidad y dirección a largo plazo dentro de la orquesta.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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