Por: EL PILON SA

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La memoria de Calixto Ochoa sigue viva en Valencia de Jesús, un corregimiento del departamento del Cesar, donde se ha inmortalizado su legado a través de una escultura ubicada en el espacio público más importante de la localidad. Con ocasión de los 92 años desde el nacimiento del reconocido intérprete y compositor vallenato, la comunidad organizó un homenaje que reunió a sus habitantes y a representantes de la administración municipal para destacar el impacto del artista en la música de la región y del país.

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Según la información recogida por El Pilón, el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, estuvo presente en la ceremonia de inauguración del busto, que se ha convertido en un símbolo para quienes hoy valoran y recuerdan la obra de Ochoa. El evento estuvo acompañado por intervenciones musicales y una ofrenda floral llevada a cabo por la Banda Municipal, en un ambiente de gratitud y celebración por la huella que dejó el maestro en la cultura de la región.

La escultura, obra del escultor Jhon Peñaloza, no solo pretende embellecer el entorno de la plaza principal, sino que también representa un punto de encuentro para la comunidad y visitantes interesados en la historia y el desarrollo del vallenato. Este gesto es una manera de mantener vigente la impronta de Ochoa, al permitir que las nuevas generaciones reconozcan la trascendencia de su música y su estilo particular, aún presentes en la identidad musical de la región.

El homenaje incluyó momentos de profunda emotividad, especialmente con la reacción de la familia de Calixto Ochoa. Rolando Ochoa, hijo del homenajeado, utilizó sus redes sociales para agradecer públicamente la iniciativa, resaltando la importancia que tiene para la familia y para quienes siguen la trayectoria de su padre. Sus palabras, “Sin palabras. Solo puedo decir gracias. Los quiero mucho”, reflejan el valor sentimental del reconocimiento realizado por la comunidad de Valencia de Jesús.

Con este homenaje, el corregimiento reitera el lugar que Calixto Ochoa ocupa en la memoria colectiva del Cesar y en la historia del vallenato, fortaleciendo así los lazos entre la música, la identidad local y el sentido de pertenencia.

¿Quién fue Calixto Ochoa y cuál es su importancia en la música vallenata?

Calixto Ochoa fue un destacado compositor e intérprete vallenato nacido en Valencia de Jesús. De acuerdo con El Pilón, su obra y particular estilo de interpretación hacen parte fundamental del patrimonio musical de la región del Cesar, y su influencia permanece en las nuevas generaciones que continúan cultivando las tradiciones vallenatas.

¿Por qué la escultura de Calixto Ochoa es relevante para la identidad cultural de Valencia de Jesús?

La escultura instalada en la plaza principal representa un homenaje concreto al aporte de Ochoa en el desarrollo del vallenato y la cultura local. Según los datos presentados en la ceremonia, el busto actúa como recordatorio permanente de su legado y como símbolo de identidad para la comunidad de Valencia de Jesús.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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