Por: Canal Uno

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Milton César Mesa Ortega, director y fundador de la agrupación musical Los Bacanes del Sur, recuperó la libertad tras haber permanecido secuestrado en el Cauca desde el domingo 2 de agosto. El propio artista confirmó su liberación en un video difundido por la banda, donde relató cómo ocurrió el hecho y detalló los momentos de angustia que vivió junto a su familia.

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Según su testimonio, el secuestro ocurrió cuando salía de un restaurante ubicado entre Popayán y El Tambo. Mesa aseguró que varios hombres armados bloquearon el paso de su vehículo y lo obligaron a descender: “Nos atravesaron una camioneta blanca. Se bajaron como cinco tipos encapuchados, vestidos todos de negro, y nos colocaron un fusil de frente”, relató.

Así fue el secuestro

El músico contó que en el momento del ataque iba acompañado por su esposa y sus dos hijos. De acuerdo con su relato, todos fueron sometidos y retenidos con los ojos vendados durante varios días en una finca de la región.

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“Duramos vendados aproximadamente unos, unos tres días. Nos tuvieron por allá en una finca”, dijo Mesa al narrar el cautiverio. También afirmó que, en medio del desplazamiento forzado, escucharon disparos y pensaron que la situación podía empeorar: “El Ejército, nos salió el Ejército”, recordó.

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El momento de la liberación

Mesa agregó que, tras la intervención de tropas en la zona, los captores les retiraron las capuchas y se identificaron como integrantes de las Farc. “Estén tranquilos, nosotros somos de las Farc y muchachos, nada les va a pasar con nosotros”, fue la frase que, según su versión, les dijeron antes de dejarlos seguir.

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El músico explicó que los trasladaron hasta Brisas, en el municipio de Patía, cerca de las 3:00 a. m., y que más tarde pudo comunicarse con su familia. En su relato, señaló que luego llamó a su hermano, quien se desplazó hasta el punto donde finalmente se reencontraron.

El secuestro en Cauca

Las primeras versiones del caso indicaron que el hecho ocurrió en la vereda La Chorrera, sobre la vía que conecta Popayán con El Tambo, donde los responsables también habrían hurtado tres vehículos. Desde que se conoció la denuncia, el Gaula de la Policía y otras unidades de seguridad desplegaron operativos para dar con el paradero del artista.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente quiénes fueron los autores del secuestro ni cuál fue el móvil del hecho. La liberación del músico generó alivio en el entorno artístico y entre sus seguidores, que siguieron de cerca el caso durante los últimos días.

Cauca, zona de alto riesgo

El episodio vuelve a poner en evidencia la compleja situación de seguridad en el Cauca, donde persisten secuestros, retenes ilegales e intimidaciones en corredores viales estratégicos. La vía entre Popayán y El Tambo ha sido señalada en varias oportunidades como un tramo de especial riesgo para la población civil.

Los Bacanes del Sur, agrupación reconocida por su mezcla de música popular y norteña mexicana, mantiene presencia nacional y amplia audiencia en redes sociales, lo que hizo que el caso tuviera un fuerte impacto público. Ahora, la atención se concentra en esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades detrás del secuestro.

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