Por: El Espectador

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El reciente secuestro de Milton Mesa, reconocido director de la agrupación de música popular y norteña Los Bacanes del Sur, mantiene en alerta a las autoridades y a la comunidad artística. Según información confirmada por la Policía y el Gaula, el hecho ocurrió el 2 de agosto en el sector de La Chorrera, una zona ubicada sobre la vía que conecta Popayán con El Tambo, departamento del Cauca. Los detalles reunidos indican que la víctima fue abordada directamente mientras se encontraba en un estadero del sector. De acuerdo con testigos citados por El Espectador, varios hombres armados ingresaron al establecimiento y obligaron a Mesa a subir a una camioneta blanca, situación que fue alertada por un audio enviado vía WhatsApp cerca de las 6:00 de la tarde.

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La reacción de las autoridades fue inmediata. Fuentes del Gaula informaron a El Espectador que en cuanto recibieron la notificación del secuestro, tanto unidades del Gaula Militar como del Gaula Policía fueron desplegadas al lugar para iniciar las investigaciones pertinentes. Además, teniendo en cuenta la delicada situación de orden público que afecta la región, la Policía precisó que el Ejército acompaña las diligencias para fortalecer la seguridad de quienes participan en la pesquisa.

Milton Mesa es una figura relevante en la escena musical del suroccidente colombiano. Fundador de Los Bacanes del Sur en 2001, en Florencia (Caquetá), trasladó posteriormente su agrupación a Popayán, desde donde construyó una trayectoria de más de veinte años en la promoción del género popular y norteño. El hecho de que el secuestro ocurriera en una vía y sector conocidos del departamento del Cauca, una región históricamente impactada por el conflicto y el accionar de grupos armados, añade preocupación a los seguidores y familiares del artista.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado más detalles sobre el paradero de Mesa ni sobre los responsables del secuestro. El caso sigue en investigación y ha motivado el despliegue conjunto de diferentes fuerzas del Estado. Para mantenerse informado sobre temas de justicia, seguridad y derechos humanos, El Espectador invita a visitar su sección Judicial.

¿Qué se sabe sobre el secuestro de Milton Mesa, director de Los Bacanes del Sur?

Hasta ahora, de acuerdo con fuentes consultadas por El Espectador, Milton Mesa fue secuestrado el 2 de agosto en La Chorrera, Cauca, tras ser obligado por hombres armados a subir a una camioneta. El Gaula y la Policía desplegaron operativos en la zona y el Ejército acompaña la investigación, pero aún no hay información sobre su paradero o los responsables.

¿Quién es Milton Mesa y cuál ha sido su papel en la música popular y norteña de Colombia?

Milton Mesa es fundador y director musical de Los Bacanes del Sur, agrupación creada en 2001 en Florencia y posteriormente trasladada a Popayán. Con más de veinte años de carrera, ha sido pieza clave en la consolidación del género popular y norteño en el suroccidente del país, logrando reconocimiento regional a lo largo de su trayectoria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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