Por: Noticiero 90 minutos

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La Fiscalía General de la Nación avanza con la preparación de imputaciones en contra de los cinco capturados por el secuestro y asesinato de María Camila Potosí, caso que ha conmovido profundamente a la opinión pública en Colombia. Las personas involucradas deberán responder por delitos como feminicidio agravado, secuestro agravado, desaparición forzada y ocultamiento o destrucción de elemento material probatorio, según la información suministrada por las autoridades investigativas. Felipe Hurtado, director de repare abogados, explicó que es necesario esperar con precisión cuáles serán los delitos formalmente imputados y si los procesados serán considerados autores o partícipes, especialmente diferenciando entre el feminicidio y el homicidio.

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Un aspecto crucial es el informe forense respecto a la bebé Alahia. De acuerdo con Hurtado, un elemento determinante será establecer si la niña nació con vida, pues de comprobarse ello podría implicar también la imputación de homicidio. Además, existe la posibilidad de que surja el delito de aborto intencional si se confirma que la extracción del bebé ocurrió antes del fallecimiento de María Camila Potosí y fue causada deliberadamente por los responsables.

Este crimen ha reavivado el debate nacional sobre la severidad de las penas ante delitos de este calibre, en especial los que afectan a mujeres y menores de edad. El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció su intención de impulsar un proyecto de ley para endurecer las penas relacionadas con crímenes contra menores, incluso retomando el tema de la cadena perpetua. De acuerdo con sus declaraciones, podría plantearse la opción de un referendo para consultar a la ciudadanía sobre la implementación de esta medida. En el Congreso también han surgido propuestas, como la del representante a la Cámara Jaime Ignacio Arizabaleta, quien presentó un proyecto para que la acción penal plena rija desde los 14 años y, así, buscar mayor protección a los menores.

Diversos líderes políticos y ciudadanos han manifestado su respaldo a este endurecimiento de las sanciones, aunque también han subrayado la importancia de reformas que aborden el estado actual de la justicia, señalando problemas como la alta impunidad y el colapso de los procesos judiciales. En las calles, la indignación se traduce en una exigencia por castigos ejemplares y medidas que aseguren que delitos tan atroces no queden sin la máxima sanción posible.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa feminicidio agravado y cómo se diferencia del homicidio en Colombia?

El feminicidio agravado, según la tipificación penal en Colombia, se refiere al asesinato de una mujer por motivos de género, es decir, cuando se comete el crimen en razón de su condición de mujer. Esto lo diferencia del homicidio, que es la privación de la vida sin ese elemento de género. En este caso, la Fiscalía evalúa si los hechos que rodearon el asesinato de María Camila Potosí configuran feminicidio agravado, lo que implicaría penas más severas.

¿Cuáles son las propuestas para endurecer las penas contra delitos como el caso de María Camila Potosí?

Frente al crimen de María Camila Potosí, el presidente electo Abelardo de la Espriella anunció un proyecto de ley para endurecer las penas para asesinos y abusadores de menores, incluso reavivando el debate sobre la cadena perpetua. Asimismo, en el Congreso se han presentado iniciativas como la reducción de la edad desde la cual se puede ejercer acción penal plena, propuestas que buscan una respuesta más fuerte del Estado ante delitos atroces que afectan a menores y mujeres.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.