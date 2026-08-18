La propuesta del presidente Abelardo de la Espriella para impulsar un ambicioso plan de reconstrucción en el Chocó después del terremoto del 10 de agosto abrió un nuevo debate sobre la necesidad de aumentar los recursos del Estado. Sin embargo, una de las ideas que planteó el mandatario encontraría un obstáculo importante, pese a que podría beneficiar a millones de colombianos.

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El economista y exdirector del Departamento Nacional de Planeación Jorge Iván González aseguró que reducir impuestos, como algunos sectores han planteado, sería una decisión equivocada en el contexto actual del país.

Para el experto, el terremoto dejó al descubierto la necesidad de aumentar la inversión pública y replantear la forma en la que Colombia recauda y distribuye sus recursos.

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De hecho, González fue más allá y afirmó que disminuir la carga tributaria sería “absolutamente imposible”, especialmente cuando el país enfrenta el reto de reconstruir regiones enteras afectadas por la emergencia.

“Es absolutamente imposible. Cuando empezó el Gobierno, algunos economistas hablaban de bajar 35 billones e incluso 50 billones de pesos. Eso no tiene ningún sentido”, afirmó durante una entrevista en Caracol Radio.

La propuesta que podría beneficiar a muchos colombianos

Uno de los puntos que más llamó la atención de las declaraciones del economista fue su postura frente al impuesto al patrimonio.

Mientras algunos sectores han planteado la posibilidad de eliminarlo, González defendió su permanencia y sostuvo que el país necesita aumentar la capacidad de recaudo.

Sin embargo, también propuso revisar otros tributos que, según él, podrían distribuirse de una manera más equilibrada.

Entre ellos destacó el impuesto predial, especialmente en las grandes ciudades.

Según explicó, el país debe analizar de manera conjunta los impuestos nacionales, departamentales y municipales, en lugar de seguir tratándolos como asuntos independientes.

“Me parece un error enorme acabar con el impuesto al patrimonio. Yo creo que necesitamos más impuestos, porque el gasto no puede bajar”, aseguró.

El economista señaló que muchos municipios tienen un amplio margen para fortalecer sus ingresos y puso como ejemplo el caso de Cartagena. “Hay ciudades que están cobrando el 8 o el 9 por mil. ¿Por qué Cartagena no les cobra el 15 por mil a apartamentos de 4.000 millones de pesos?“, se preguntó.

El terremoto cambió el debate económico

Las declaraciones se producen pocos días después de que Abelardo de la Espriella anunciara la intención de implementar una especie de “plan Marshall” para el Chocó.

La iniciativa busca acelerar la reconstrucción del departamento y saldar una deuda histórica con una de las regiones más afectadas por el terremoto.

Precisamente, González considera que la tragedia demostró que el país debe dejar de analizar los problemas únicamente desde la división política y comenzar a hacerlo desde una perspectiva regional.

“Lo que nos demostró el terremoto es que la división político-administrativa no es el problema. La geografía es una sola”, afirmó.

Por esa razón, insistió en que Colombia necesita desarrollar proyectos regionales y fortalecer la coordinación entre la Nación, los departamentos y los municipios.

El catastro multipropósito, una de las claves

Otra de las propuestas del economista está relacionada con el fortalecimiento del catastro multipropósito.

Según explicó, esta herramienta permite conocer con mayor precisión el territorio, establecer los límites de los predios y mejorar la planificación del desarrollo.

Además, aseguró que el Gobierno no debería frenar su implementación.

“Sería un error absolutamente grave que el Gobierno no siga estimulando el catastro multipropósito”, señaló.

González también pidió cambiar la percepción que existe sobre el Chocó.

“No sigamos diciendo que el Chocó es pobre. El departamento del Chocó es el más rico del país desde el punto de vista de la biodiversidad”, afirmó.

El economista concluyó que el debate tributario debe replantearse por completo y advirtió que no es posible construir un país sin aumentar la inversión pública.

“Hay que gastar más y hay que gastar mejor”, insistió.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.