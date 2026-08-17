Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Los productores y campesinos que sufrieron los efectos de los incendios forestales en el departamento del Tolima contarán con una serie de alivios temporales durante el proceso de recuperación de sus cultivos, animales y terrenos afectados. Así lo dio a conocer Adriana Magali Matiz, gobernadora del departamento, quien presentó varias medidas concretas que buscan mitigar el impacto económico de la emergencia, especialmente en las áreas rurales más afectadas. De acuerdo con lo informado por la mandataria, se logró un acuerdo con el Banco Agrario para otorgar alivios a los productores que resultaron perjudicados, facilitando que puedan estabilizar sus finanzas mientras recuperan sus actividades productivas.

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Uno de los puntos centrales de esta estrategia es un convenio entre la Gobernación del Tolima y el Banco Agrario que permitirá a los productores beneficiados tener un periodo de gracia, durante el cual la gobernación asumirá los intereses de los créditos. En palabras de la gobernadora Matiz: “Ellos dan un tiempo de gracia para que las personas obviamente no paguen la cuota que tienen que pagar en los bancos, nosotros mientras tanto pagamos estos intereses”. Esta medida estará vigente por varios meses, con una fecha estimada que se proyecta hasta junio del próximo año. Esto busca brindar un alivio financiero inmediato, ayudando a que los afectados no tengan que preocuparse por el pago de cuotas bancarias mientras se reponen de la emergencia.

Adicionalmente, la Gobernación anunció que, junto con Cortolima, las administraciones municipales y otras entidades, están diseñando una estrategia para ofrecer empleos temporales a las familias cuyas fuentes de ingreso fueron impactadas. Las actividades estarán enfocadas en trabajos de restauración ambiental para recuperar vegetación, fuentes de agua y otros recursos en las zonas más afectadas por los incendios. Según Matiz, “ya estamos estructurando un programa para poder hacer un convenio con Cortolima donde los invitamos a ustedes también a que nos ayuden, con poquito puede ser, pero que nos ayuden ustedes con algo y nosotros colocamos un recurso”.

La Gobernación también comenzó a preparar un inventario detallado sobre las pérdidas sufridas por las familias y productores, el cual solicitó el Ministerio de Agricultura, para consolidar el diagnóstico y gestionar más apoyos con el Gobierno Nacional. El objetivo es mantener una coordinación efectiva entre los municipios, el departamento y el Gobierno Nacional, permitiendo poco a poco la recuperación económica y productiva de los campesinos tolimenses.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué alivios económicos recibirán los productores del Tolima por los incendios?

Los productores del Tolima afectados por los incendios contarán con un periodo de gracia en el pago de sus créditos en el Banco Agrario; durante ese tiempo, la gobernación del departamento asumirá el pago de los intereses. Además, se implementarán empleos temporales enfocados en la recuperación ambiental, para ayudar a restablecer la actividad económica en las zonas rurales perjudicadas.

¿Cómo se coordina la ayuda entre la Gobernación del Tolima y el Gobierno Nacional para los afectados por incendios?

La Gobernación del Tolima está preparando un inventario detallado de las pérdidas y necesidades de los productores y familias afectadas, a solicitud del Ministerio de Agricultura. Con esta información, se busca establecer una mesa de trabajo que facilite nuevas medidas de apoyo para el sector agropecuario en coordinación con el Gobierno Nacional, preservando así la articulación entre entidades para una recuperación integral.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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