Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Aunque los incendios forestales que golpearon a Ortega, sur del Tolima, durante varios días ya fueron controlados en los puntos más críticos, para el municipio comienza ahora una etapa todavía más compleja: atender las consecuencias que dejó el fuego sobre el campo y, especialmente, sobre la actividad ganadera.

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El alcalde Diego Arbey Matiz Garzón advirtió que cerca de 35.000 cabezas de ganado quedaron en una situación crítica debido a la pérdida de pastos, fuentes de agua y terrenos productivos. El mandatario aseguró que la falta de alimento podría convertirse en uno de los principales problemas que tendrá que afrontar el municipio después de la emergencia:

“Ortega, un municipio que vive prácticamente de dos cadenas productivas, café y ganadería, octavo productor de café y tercer municipio con más cantidad de población bovina, 35 mil cabezas de ganado hay en Ortega, gobernadora, pero hoy lamentablemente nada con que comer estos animales”, advirtió a la gobernadora del Tolima.

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El panorama en las zonas rurales es preocupante. Los incendios consumieron buena parte de los pastos utilizados para alimentar a los animales y también dejaron afectadas varias fuentes de agua.

El alcalde Matiz explicó que la situación requiere una respuesta de gran magnitud y que las ayudas que actualmente se contemplan no serían suficientes para atender a todos los productores: “Hoy lamentablemente no tienen nada que comer estos animales, nutrición animal, no hay pastos, no hay fincas y no hay agua”, contó.

Por eso, el alcalde pidió que el Gobierno Nacional intervenga de manera directa y que el Ministerio de Agricultura llegue al territorio para evaluar las pérdidas y establecer un plan de recuperación: “Necesitamos miles de toneladas de silo, de heno, de sal y de melaza para poder realmente llegar al sector ganadero”, informó.

La dificultad no está únicamente en conseguir los recursos para comprar estos productos. Según el mandatario, la disponibilidad de alimento también es limitada y obliga a buscar alternativas en otros departamentos: “A veces ni siquiera con la plata es suficiente para solucionar, no hay ni heno, tenemos que ir a otros departamentos a comprarlo porque en el Tolima ni siquiera hay”, dijo.

La emergencia podría golpear fuertemente la economía

La preocupación es mayor porque Ortega es uno de los municipios con una importante población bovina. Una eventual pérdida de animales o una reducción de la producción representaría un impacto económico considerable.

Ante este escenario, Diego Matiz insistió en la necesidad de que el Gobierno Nacional envíe representantes del Ministerio de Agricultura al Tolima y realice una evaluación directamente

Cerca de 9.500 hectáreas resultaron afectadas

La magnitud de las pérdidas también se refleja en la extensión de territorio afectado. En Ortega se habrían afectado alrededor de 9.500 hectáreas.

El alcalde explicó que inicialmente las cifras eran menores, pero los estudios realizados sobre los diferentes polígonos permitieron establecer una dimensión mucho mayor del impacto: “Tenemos que entregarle la información clara, precisa y concisa al Gobierno Nacional para que de la misma forma lleguen las ayudas al territorio”, expresó.

También preocupa el futuro de los cafeteros

La ganadería no es el único sector productivo que enfrenta dificultades. El prolongado verano también generó consecuencias para los caficultores, incluso en zonas donde los incendios no alcanzaron directamente los cultivos.

El alcalde explicó que la ausencia de una buena floración podría afectar la próxima cosecha y planteó la necesidad de implementar programas de fertilización para apoyar a los productores: “La cosecha que viene va a ser mala porque la producción depende de dos cosas, de una excelente floración y no hubo floración con todo este verano que tiene”.

El incendio ya está controlado, pero la recuperación apenas comienza

Durante la emergencia, Ortega llegó a registrar siete incendios. Los dos puntos considerados más críticos estaban ubicados en Playa Verde y Flautillo. Según el reporte entregado por el alcalde, estos fueron controlados y posteriormente solo permanecía un foco de calor bajo vigilancia.

Las lluvias registradas durante la noche y la madrugada también contribuyeron a controlar las llamas: “Hay que darle gracias a Dios porque esas lluvias por lo menos que cayeron anoche en Ortega, hoy a la madrugada, fueron las mejores para poder nosotros liquidar esos incendios forestales”, enfatizó.

En las labores participaron cerca de 400 personas en tierra, entre integrantes de la Fuerza Pública, organismos de socorro, brigadas forestales y habitantes de las comunidades. También se recibió apoyo de personal procedente de otros departamentos y de Bomberos de Bogotá y Florencia.

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Para el alcalde, la atención de la emergencia no puede terminar con la extinción de las llamas. Ortega necesita recursos para recuperar infraestructura, garantizar servicios básicos y, principalmente, sostener a los productores rurales durante los meses que vienen: “Creo que lo difícil ha terminado. Ahora viene una etapa que son los retos que tenemos para superar esta emergencia”.

Entre las solicitudes también planteó revisar mecanismos que permitan a los municipios contar con recursos adicionales para responder a este tipo de situaciones, pues los presupuestos locales ya se encuentran comprometidos.

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