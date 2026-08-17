El departamento del Chocó volvió a registrar actividad sísmica este lunes 17 de agosto, exactamente una semana después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país y provocó graves afectaciones en distintas regiones de Colombia.

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De acuerdo con los reportes del Servicio Geológico Colombiano (SGC), durante la madrugada y las primeras horas de la mañana se presentaron tres movimientos telúricos en diferentes municipios del departamento. Los eventos tuvieron magnitudes inferiores a 3,0 y profundidades superficiales, es decir, menores a 30 kilómetros.

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El primero ocurrió a las 2:37 a. m. en jurisdicción de Istmina, con una magnitud de 2,8. Posteriormente, se registraron otros dos movimientos en El Litoral del San Juan (Docordó) y Sipí, con magnitudes de 2,7 y 2,9, respectivamente.

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Hasta el momento, los boletines conocidos no reportan daños adicionales relacionados con estos tres temblores.

La aparición de estos movimientos ocurre en un contexto particularmente sensible para el departamento, luego del terremoto registrado el pasado 10 de agosto, cuyo epicentro estuvo ubicado en San José del Palmar, Chocó.

Aquel evento dejó importantes daños en diferentes zonas del país y obligó a mantener activados los organismos de emergencia. Según el balance citado en la información disponible, 448 municipios de 15 departamentos resultaron afectados y más de 115.000 personas sufrieron algún tipo de afectación.

Entre las ciudades que permanecían en alerta roja estaban Cali, Pereira, Manizales, Quibdó y Armenia, territorios que reportaron daños en infraestructura y viviendas.

En Quibdó, por ejemplo, el balance señalaba nueve personas fallecidas, 119 heridas y más de 2.100 viviendas averiadas o colapsadas.

Por esta razón, los nuevos movimientos registrados en Chocó generan especial atención mientras continúan las labores de recuperación y asistencia a las comunidades afectadas por el terremoto.

Los tres sismos fueron de baja magnitud

Aunque los movimientos reportados este lunes fueron de 2,8, 2,7 y 2,9, el SGC mantiene activo el seguimiento de la actividad sísmica en la región.

Los tres eventos tuvieron características superficiales y se localizaron en diferentes puntos del departamento. Hasta ahora, no se ha informado de nuevas emergencias provocadas por estos movimientos.

El organismo recordó que los primeros datos publicados sobre un sismo pueden ser ajustados posteriormente, por lo que tanto la magnitud como la ubicación y profundidad pueden presentar modificaciones en boletines posteriores.

El monitoreo continuará en Chocó mientras las autoridades avanzan paralelamente con las labores de atención y recuperación tras el terremoto del 10 de agosto.

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Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.