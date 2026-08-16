El caso de un joven que transportaba ayudas humanitarias ha generado polémica luego de, según su relato, recibir una multa de $ 1.200.000 por llevar un sobrepeso de 60 kilos en el camión.
De acuerdo con su relato en redes, la sanción se produjo después de que decidió pasar voluntariamente por la báscula ubicada en un peaje, donde quedó registrado el exceso de peso del vehículo.
🚨 #ATENCIÓN | POLÉMICA POR MULTA A VEHÍCULO QUE TRANSPORTABA AYUDAS HUMANITARIAS 🇨🇴 Denuncian que personas que transportaban ayudas humanitarias fueron multadas con $1.200.000 por un sobrepeso de 60 kilos. La situación ha generado indignación y cuestionamientos, especialmente en… pic.twitter.com/UsBLKI4l5W
— ElTrino.Co (@EltrinoCo) August 16, 2026Lee También
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El joven sostiene que la Policía no podía pasar por alto la infracción, pese a que el vehículo llevaba ayudas destinadas a personas afectadas por la emergencia que atraviesa el país tras el terremoto.
Su explicación ha abierto un debate en redes sociales sobre la aplicación de las normas de tránsito y transporte durante situaciones de emergencia.
Aunque algunas personas cuestionan que se haya impuesto una multa en medio del traslado de ayudas humanitarias, el joven señala que el sobrepeso fue detectado oficialmente en la báscula y que, al haber ingresado voluntariamente para realizar el procedimiento de pago del peaje, el resultado quedó registrado en el sistema.
La situación ha generado indignación entre ciudadanos que consideran que debería existir mayor flexibilidad para quienes movilizan ayudas a las zonas afectadas, mientras otros defienden el cumplimiento de las normas y los controles de seguridad para los vehículos que circulan por las carreteras del país.
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