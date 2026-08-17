Más de 2.000 habitantes de Providencia y Santa Catalina fueron atendidos durante una jornada médica y humanitaria que se desarrolló durante el fin de semana en la Institución Educativa Junín. La actividad permitió acercar servicios especializados de salud y entregar elementos de primera necesidad a las familias de las islas.

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La jornada fue organizada con el apoyo de la Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que trasladaron hasta Providencia más de seis toneladas de ayudas humanitarias, equipos médicos y personal especializado para garantizar la atención de la comunidad.

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Durante los dos días, los habitantes pudieron acceder de manera gratuita a servicios de medicina general y familiar, pediatría, cardiología, ginecología, dermatología, ortopedia y traumatología, además de odontología, optometría, nutrición, fisioterapia, fonoaudiología, psicología, radiología y cirugía maxilofacial.

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También se realizaron exámenes clínicos de mama, citologías y otras atenciones enfocadas en prevención, diagnóstico y seguimiento de diferentes condiciones de salud. La concentración de las especialidades permitió que los pacientes recibieran varios servicios en un mismo espacio, reduciendo desplazamientos y facilitando el acceso a atención especializada.

Además de la atención médica, las familias recibieron ayudas humanitarias que incluyeron sillas de ruedas, gafas formuladas, leche en polvo, alimentos, cunas, pañales y otros elementos de primera necesidad. Parte de estos recursos estuvo dirigida especialmente a niños, adultos mayores y personas que requerían elementos de apoyo para sus actividades cotidianas.

Para hacer posible la jornada fue necesario un proceso de planeación logística que se extendió durante varios meses. La Armada, a través del Comando Específico de San Andrés y Providencia, coordinó el traslado de los profesionales, equipos médicos y ayudas, mientras que la Fuerza Aeroespacial Colombiana aportó sus capacidades para movilizar personal y recursos hacia la isla.

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La jornada también contó con la participación de la Alcaldía de Providencia y Santa Catalina, la Defensoría del Pueblo, empresas privadas, fundaciones, universidades, medios de comunicación y otros aliados que contribuyeron al desarrollo de la actividad.

Con más de 2.000 personas atendidas y toneladas de ayudas distribuidas, la jornada permitió concentrar en Providencia servicios de salud, prevención y asistencia humanitaria, acercando atención especializada y elementos esenciales a las comunidades de Providencia y Santa Catalina.

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