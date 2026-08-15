Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Una innovadora herramienta digital ha empezado a distribuirse entre voluntarios y entidades comprometidas con la atención tras el reciente terremoto que afectó al occidente colombiano. Esta plataforma ha sido diseñada específicamente para organizar de forma precisa las necesidades de los damnificados y facilitar la coordinación en la entrega de ayudas humanitarias, un elemento clave en escenarios donde el caos y la desinformación suelen ser obstáculos recurrentes en la emergencia. Según información revelada por El Diario, Publicis Colombia ha decidido apoyar la gestión y promoción de la webapp, que puede consultarse en ayuda-humanitaria-89e72.web.app. Sin embargo, la autoría y la responsabilidad de la administración de los datos corresponden a Mateo CM de El Errante Coding Labs, quien, según se indica en los términos de uso, ha desarrollado la herramienta de manera altruista y sin fines de lucro en respuesta a la calamidad.

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Uno de los aspectos más destacados de la aplicación es su capacidad para seguir operando parcialmente aún cuando no haya conexión a internet, una situación muy común en regiones azotadas por desastres naturales. De acuerdo con lo señalado en la propia plataforma, la aplicación móvil preserva la última información actualizada y, si un usuario registra un reporte mientras permanece sin señal, los datos se almacenan en su dispositivo, enviándose automáticamente cuando la conectividad se restaura. Esto representa un alivio significativo para quienes necesitan asistencia en áreas con conectividad limitada.

Entre las funcionalidades principales, la herramienta digital permite reportar situaciones que requieren atención médica, rescate, agua, alimentos, refugio o transporte, además de geolocalizar el lugar donde se encuentra la persona que solicita la ayuda. Para quienes desean sumarse como voluntarios, el sistema organiza y muestra las necesidades según la cercanía, brindando opciones para visualizar los casos tanto en listas como en mapas. Una vez que un voluntario se compromete con una solicitud, esta queda apartada de forma temporal, evitando así que varios voluntarios concentren sus esfuerzos en un mismo caso y mejorando la eficiencia de la atención.

Adicionalmente, la plataforma contempla un apartado para consultar la ubicación de albergues, puntos de acopio, puestos de salud y lugares donde hay agua potable o alimentos disponibles. Sin embargo, solamente coordinadores autorizados pueden agregar o modificar estos datos, lo que garantiza mayor precisión y confianza en la información listada.

Finalmente, la invitación que se hace desde la aplicación está enfocada en que la herramienta sea aprovechada y difundida ampliamente entre voluntarios, organizaciones, líderes y equipos solidarios para maximizar el impacto de las ayudas y minimizar la duplicidad de esfuerzos. No obstante, la plataforma recalca que no sustituye el trabajo de los organismos oficiales de emergencia y que, ante cualquier riesgo vital, la recomendación sigue siendo comunicarse con la línea 123 o acudir directamente a Bomberos, Policía o Defensa Civil.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona la webapp para ayuda humanitaria en zonas sin internet?

La aplicación conserva los datos más recientes almacenados en el dispositivo, por lo que, aunque pierda la señal, cualquier reporte realizado queda guardado y se transmite automáticamente cuando la conexión se restablece. Así, voluntarios y damnificados pueden seguir registrando y consultando necesidades sin depender de una conectividad constante.

¿Quiénes pueden agregar información sobre albergues y puntos de ayuda en la plataforma?

Según lo detallado en la aplicación, solo los coordinadores acreditados están autorizados para incorporar datos sobre albergues, puntos de acopio, puestos de salud y lugares con agua potable o alimento, garantizando que la información sea confiable y esté debidamente verificada.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.