Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La actividad sísmica reciente en el municipio de Chaparral, en el sur del departamento del Tolima, presenta señales de disminución luego de varios días de alta frecuencia en los movimientos del subsuelo. Así lo confirmó el Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad responsable del monitoreo de fenómenos geológicos en el país. De acuerdo con el SGC, la Red Sismológica Nacional de Colombia ha venido observando una reducción constante en la cantidad de sismos diarios en esta región desde que se inició la actual secuencia el pasado 20 de septiembre.

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Según se detalla en el boletín del SGC, el periodo más crítico fue el 22 de septiembre, con la localización de 212 sismos de magnitudes iguales o superiores a 2,0 en la escala local; en los días subsiguientes, la frecuencia continuó alta, reportándose 196 eventos el 23 de septiembre y 180 el 24 del mismo mes. No obstante, desde el 25 de septiembre, los datos muestran una evidente reducción, al punto que para el 30 de septiembre solo se habían registrado 19 sismos que superaron el umbral de 2,0 durante toda la jornada.

Desde el inicio de esta secuencia, el SGC ha contabilizado más de 1.100 sismos iguales o superiores a magnitud 2,0, de los cuales 24 llegaron a al menos 4,0 en la escala referida. Los dos movimientos telúricos de mayor magnitud (4,5) ocurrieron el 23 y 26 de septiembre, respectivamente.

La disminución de actividad también ha sido notoria en los reportes ciudadanos. Según el SGC, desde el comienzo de la secuencia se han recibido más de 15.000 reportes sobre 482 sismos percibidos, con magnitudes entre 2,0 y 4,5. Sin embargo, durante el primero de octubre, únicamente se reportaron tres eventos sentidos, todos de menos de 2,8 de magnitud. Esto evidencia un descenso respecto de los días de mayor actividad, cuando cientos de temblores eran percibidos diariamente por la población. Hasta el momento, precisa el SGC, no hay reportes oficiales de daños materiales como consecuencia de estos eventos.

El SGC insiste en que, según el conocimiento científico actual, no es posible predecir con exactitud el momento, lugar ni intensidad de los sismos. Por ello, tanto la Alcaldía de Chaparral como los organismos de socorro mantienen la invitación a conservar la calma, revisar rutas de evacuación y consultar únicamente fuentes oficiales para estar informados y actuar con cautela ante nuevas eventualidades sísmicas en la zona.

¿Cuántos sismos ha habido en Chaparral Tolima según el Servicio Geológico Colombiano?

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, durante la secuencia sísmica iniciada el 20 de septiembre, se han localizado más de 1.100 sismos de magnitudes iguales o superiores a 2,0, siendo 24 de ellos de magnitud igual o mayor a 4,0. Los días de mayor actividad registraron hasta 212 eventos diarios, aunque esa cifra disminuyó progresivamente en jornadas posteriores.

¿Por qué no se pueden predecir los sismos según el Servicio Geológico Colombiano?

El Servicio Geológico Colombiano destaca que, con los métodos y conocimientos científicos actuales, no es posible anticipar con precisión la fecha, lugar o magnitud de un sismo. Por esta razón, recomienda a la comunidad mantener hábitos preventivos y consultar solo canales oficiales de información sobre la actividad sísmica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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