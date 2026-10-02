Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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En un reciente operativo llevado a cabo en El Espinal, municipio del Tolima, las autoridades lograron la captura de cinco personas que, de acuerdo con la información recolectada durante la investigación, harían parte de la estructura criminal conocida como ‘Los Cocineros’. Esta organización está señalada de dedicarse al tráfico de estupefacientes en diferentes sectores de El Espinal, una práctica que desde hace tiempo preocupa a habitantes y autoridades de la región, según información confirmada por El Nuevo Día.

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Las detenciones se registraron a las 6:00 de la mañana, momento en que se realizaron tres allanamientos de forma simultánea en los barrios Isaías Olivar y Cafasur. El operativo fue coordinado por diferentes unidades de la Policía Nacional, entre ellas la Sijín (Seccional de Investigación Criminal), Inteligencia Policial, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), la unidad de Infancia y Adolescencia y el grupo de Guías Caninos, contando también con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, lo que evidencia la magnitud de la operación y el interés institucional en desarticular esta organización.

De acuerdo con la investigación, los capturados fueron identificados con los alias de 'Caramelo', 'Isidro', 'Payoma', 'Chinga' y 'Bilingüe'. Todos ellos eran requeridos por órdenes judiciales por el delito de concierto para delinquir con fines de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, una acusación que implica la presunta colaboración y coordinación para cometer actividades ilícitas relacionadas con drogas. La información señala, además, que ‘Los Cocineros’ tendrían diferentes puntos de distribución y harían ventas directas mediante desplazamientos entre varios sectores del municipio.

Los puntos donde, según el material recopilado, se concentraba la mayor actividad de esta organización incluyen los barrios Santa Rosa, Cafasur, La Bombonera, el Centro, Saucedal y Las Caballerizas. Uno de los principales objetivos de las autoridades era determinar el alcance real de la estructura y vincular a otras personas que podrían estar involucradas en la distribución de sustancias ilegales.

Durante los allanamientos, las autoridades incautaron una motocicleta, con fines de comiso, y un teléfono celular, artículos clave que quedaron bajo custodia de las autoridades para ser utilizados en el proceso judicial que actualmente avanza. Los cinco detenidos permanecen en audiencia virtual, donde un juez decidirá su situación jurídica, de acuerdo con la información divulgada por El Nuevo Día.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los capturados en la operación contra ‘Los Cocineros’ en El Espinal?

Los capturados en la operación fueron identificados con los alias de 'Caramelo', 'Isidro', 'Payoma', 'Chinga' y 'Bilingüe'. Las autoridades les atribuyen participación en el delito de concierto para delinquir con fines de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Todos ellos fueron requeridos judicialmente y actualmente su situación jurídica está siendo evaluada en audiencia virtual.

¿Cuáles eran los puntos de operación de la banda ‘Los Cocineros’ en El Espinal?

Según la investigación, los puntos de operación de ‘Los Cocineros’ incluían sectores como Santa Rosa, Cafasur, La Bombonera, el Centro, Saucedal y Las Caballerizas. La estructura presuntamente organizaba su distribución y venta de estupefacientes en estos barrios, utilizando desplazamientos para acercarse a diferentes clientes en el municipio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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