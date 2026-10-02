Por: Testigo Directo

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Muchos son los enemigos que tiene el comandante jefe de la Nueva Marquetalia, Iván Márquez, el histórico de las Farc que sabe bien de ideología, armas, secuestro, tomas guerrilleras y narcotráfico, sin embargo, parece ser que su final puede estar cercano a una baja o captura.

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El director de la fundación Insight Crime Jeremy McDermott manifestó que en diálogos con fuentes de esa organización conocieron que Márquez está con poca movilidad, pero que continúa en Venezuela, y que ya no es quien manda la operatividad de esta disidencia.

(Vea también: Muestran la pista clave que llevó a capturar a alias ‘el Viejo’, señalado en crimen de Miguel Uribe)

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La Guardia venezolana, en el centro de las sospechas

Los anuncios y advertencias del presidente Abelardo de la Espriella de que pronto capturarán y extraditarán a Márquez hacen creer que tienen coordenadas que podrían dar un golpe contundente. El Coronel del ejército en retiro, Luis Villamarín, asegura que es la Guardia Venezolana la que podría vender a este cabecilla, “son con quienes tienen negocios, saben de su ubicación y prestan protección”.

Para McDermott todo apunta a que entre los enemigos que tiene Márquez, claramente es la guardia venezolana a la que le quedaría mucho más fácil entregarlo, pero no al gobierno colombiano, sino al estadounidense que lo solicita en extradición.

$ 5.000 millones de pesos por la captura de Márquez

Además de ese poderoso enemigo que tiene el guerrillero en Venezuela, estarían también gente al servicio de alias ‘Iván Mordisco’, ‘Calarcá’ y ‘Los Comando Frontera’ que podrían dar de baja, recordemos que por él ofrecen una recompensa de 5.000 millones de pesos.

El general Luis Mendieta quien fue una de las víctimas de las Farc en la toma a Mitú, en el departamento de Vaupés dice que es la oportunidad de Estados Unidos para dar con esa captura que “terminaría con la Nueva Marquetalia”. Agrega que sería una bendición que se diera de baja a este cabecilla.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.