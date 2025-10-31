El magnicidio de Miguel Uribe Turbay, que tuvo lugar el 7 de junio de 2025 en Bogotá, ha desencadenadola desvelación de una macabra red de criminales. Luz Adriana Camargo, Fiscal General de la Nación, en íntima cooperación con la Policía Nacional, ha identificado a un individuo de nombre Simeón Pérez Marroquín, apodado ‘el Viejo’ o ‘Sebastián’, como una figura central en esta red.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: Fiscalía destapó “estrategia de ocultamiento” en caso de Miguel Uribe: borraron 1.800 chats)

Esta revelación viene tras un detallado rastreo e investigación de los movimientos y relaciones de Pérez Marroquín antes y después del magnicidio. “Planteamos como hipótesis principal la implicación de las disidencias de la ‘Segunda Marquetalia’, dirigidas por alias ‘Iván Márquez’, como instigadores intelectuales del homicidio”, afirmó Camargo. Esta declaración apoya la teoría propuesta por el mandatario Gustavo Petro desde agosto.

Pérez Marroquín, cuyo anónimo se había desvelado como el peligroso ‘Sebastián’ para los sicarios involucrados, ya era un viejo conocido por las autoridades. Contaba con un historial criminal que abarcaba homicidio, porte ilegal de armas y robo. Tras el sangriento episodio, se refugió en una finca nombrada El Futuro, en Puerto Lleras (Meta), donde incrementó sus medidas de seguridad para dificultar el acceso.

Lee También

Al respecto, el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá, habló en Noticias Caracol y dio nuevos detalles de lo que ha sido todo este proceso para dar con la detención de este peligroso delincuente.

“En el trabajo con la Fiscalía hicimos una burbuja investigativa con la primera pista que fue la captura de ‘Gabriela’. En el celular de ella aparecían 3 números y uno de ellos decía ‘el Viejo’. Ahí con esa pista iniciamos a trabajar, a averiguar, a recolectar fuentes para determinar quién era. Nos dimos cuenta que lideraba el microtráfico y las armas de la zona. Reclutaba niños y adolescentes para hechos criminales”, mencionó.

Además, el general reveló en la entrevista cómo fue el proceso de escape de ‘el Viejo’ una vez cometieron el magnicidio contra Miguel Uribe Turbay, en Bogotá y cuál fue la pista clave que les dio ‘Gabriela’ para poder seguirle el recorrido.

“El primer día que cometen el atentado se van de fiesta en un bar a celebrar. Luego les da instrucciones a sus ecuaces que deben cambiarse el cabello, tinturarse, que boten el celular, que rompan la sim-card y asímismo comienza la coordinación para trasladar a ‘Gabriela’ a Caqueta. Él en Usme se movilizaba en una moto, que fue fundamental para su movilidad. Desde Usme hasta Puerto Lleras se movió en esa moto y la encontramos en la vereda El Vejar, donde lo capturamos”.

#Colombia | Una motocicleta, un informante y testimonios de varios de los capturados fueron clave para que el equipo de Operaciones Especiales y de Tareas Conjuntas de la Policía y la Fiscalía llegaran al escondite del, hasta hoy, eslabón más importante capturado en la… pic.twitter.com/a2U1lIpi2U — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 31, 2025

Diversas evidencias documentadas por Infobae muestran a Pérez Marroquín como el vínculo directo entre los cerebros intelectuales y los verdugos encargados del trágico acto. Fue identificado como el agente que coordinó los pagos a los asesinos y también fue testigo presencial del seguimiento a Uribe Turbay.

La captura de Pérez Marroquín es un significativo progreso para esclarecer la trágica pérdida del senador Uribe Turbay. Aún así, la búsqueda y judicialización de los otros involucrados continúa. Por lo que se espera al menos 3 capturas más, según lo dicho por el general Cristancho en Blu Radio, que llevaría a las detenciones de los cabecillas de la ‘Segunda Marquetalia’.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.