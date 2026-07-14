Un video que fue grabado hace algunos años volvió a tomar fuerza en redes sociales y reabrió la conversación sobre el supuesto oro que habría pertenecido a las Farc.

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En las imágenes aparece el denominado comandante ‘Andrey’, integrante de las disidencias bajo el mando de alias ‘Calarcá’, durante una entrevista concedida a la periodista Salud Hernández para la revista Semana.

En ese diálogo, el comandante aseguró que el oro sí existió y sostuvo que una parte fue utilizada para comprar maquinaria y atender necesidades logísticas, mientras que otra quedó bajo la responsabilidad de alias ‘Calarcá’.

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Incluso afirmó que, durante una reunión en los llanos del Yarí, le ofrecieron a ‘Iván Mordisco’ verificar el lugar donde estaba guardado ese patrimonio, pero, según su versión, el entonces jefe guerrillero no aceptó la propuesta.

“‘Es cierto, el oro existió porque ya fue invertido en maquinaria y otras cosas. No lo han gastado todo, hay una parte que está bajo responsabilidad de Calarcá'”, dijo Andrey en esa entrevista.

Además, señaló que ‘Mordisco’ se llevó cerca de cinco kilos y que también se tomó la decisión de vender otra parte para cubrir gastos logísticos.

Que no pase desapercibido .

Aca Salud Hernández @saludhernandezm en un monumental reportaje en terreno 👇👇👇 pic.twitter.com/b5wgqWPZtN — Mauricio Mora (@supershadai) July 13, 2026

Qué pasó con el supuesto oro de las Farc e ‘Iván Mordisco’

El comandante también rechazó que las diferencias entre ambas facciones estuvieran relacionadas con ese supuesto tesoro y calificó las acusaciones de robo lanzadas por ‘Iván Mordisco’ como “un caballito de Troya”. Según explicó, el oro debía mantenerse como una reserva estratégica de las Farc, heredada por ‘Gentil Duarte’ y posteriormente entregada a alias ‘Calarcá’.

Finalmente, Andrey afirmó que parte de los bienes de la antigua guerrilla quedaron en manos de antiguos comandantes y exintegrantes que hoy hacen política.

“Parte de los bienes se los quedaron y los están usufructuando ellos. No el guerrillero de base, sino Timochenko, los que están en el Senado y la gente en las zonas veredales pasando necesidades”, aseguró durante la entrevista que nuevamente se viralizó en redes sociales.

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