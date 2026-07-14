La revista Semana divulgó un audio que volvió a poner en el centro del debate la salida del general Jhon Jairo Rojas del Ejército Nacional durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro. En la grabación, el entonces comandante del Ejército, general Luis Mauricio Ospina, sostiene una conversación con el oficial retirado y le manifiesta que su retiro de la institución obedeció a una orden del entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Respondemos a un cargo, no a una persona”: mindefensa, sobre entrega del poder)

La publicación aparece meses después de que la Fiscalía archivara la investigación que se había abierto contra Rojas por un informe de inteligencia que lo vinculaba con presuntos nexos con grupos armados ilegales en el departamento del Cauca.

¿Qué dice el audio revelado por Semana?

Según el material publicado por Semana, el encuentro entre los generales Rojas y Ospina ocurrió de manera informal en un centro comercial del norte de Bogotá.

Lee También

De acuerdo con el medio, durante la conversación Rojas cuestionó la forma en que fue retirado del Ejército y aseguró que esa decisión afectó tanto su carrera como a su familia.

En respuesta, Ospina le ofreció disculpas por lo sucedido y, según el audio divulgado por la revista, le expresó que la decisión ya no dependía de la comandancia del Ejército.

“Ya después, cuando dijeron que dependía de ponerlo a disposición, ya era la orden del ministro”, se escucha decir al entonces comandante del Ejército en la grabación publicada por Semana.

El oficial también habría señalado, según el medio, que dentro de la institución existían personas interesadas en impedir el ascenso de Rojas por motivos relacionados con disputas internas de poder.

Este es el audio:

Este es el explosivo audio en el que el excomandante del Ejército, general Luis Ospina, le reconoce al general Jhon Rojas, blanco de un montaje en el Gobierno Petro, que su salida fue por orden del entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/4Wu8M8upV7 — Revista Semana (@RevistaSemana) July 14, 2026

¿Por qué salió del Ejército el general Jhon Jairo Rojas?

Semana recordó que la salida del oficial ocurrió luego de que un informe elaborado dentro del Ejército lo relacionara con supuestos vínculos con estructuras criminales que operaban en el Cauca.

Ese documento fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, que abrió una investigación. Sin embargo, posteriormente el ente acusador archivó el proceso al no encontrar elementos para continuar con el caso, de acuerdo con la publicación.

La revista también recordó que, desde entonces, surgieron versiones según las cuales el informe habría hecho parte de un presunto montaje para afectar la imagen del oficial y propiciar su retiro de la institución.

Teniente habló de un presunto montaje, según Semana

En su publicación, Semana también retomó las declaraciones entregadas anteriormente por el teniente Fredy Acuña, quien aseguró que recibió instrucciones para adelantar labores de contrainteligencia contra el general Rojas y miembros de su familia.

Según el relato recogido por la revista, el uniformado afirmó que le habrían solicitado modificar información relacionada con el patrimonio del oficial para presentar un incremento económico que, según dijo, no correspondía con la realidad.

La publicación agrega que Acuña ofreció disculpas a Rojas por su participación en esos hechos y aseguró que existieron presiones para construir información que comprometiera al entonces general.

Finalmente, Semana señaló que aún persisten interrogantes sobre quiénes habrían participado en la elaboración del informe que motivó la investigación contra Rojas. El medio también indicó que el nombre del general Federico Mejía aparece en ese documento y recordó que, según su información, actualmente enfrenta varias indagaciones en la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.