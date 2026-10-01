El presidente Abelardo de la Espriella informó este jueves sobre los resultados de la Operación Perla, un operativo desarrollado por la Policía Nacional, a través del Gaula, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

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Según el balance entregado por el mandatario, la operación dejó 148 personas capturadas en seis ciudades y 12 departamentos del país.

De acuerdo con las cifras publicadas por De la Espriella, 75 de las capturas estarían relacionadas con extorsión, 32 con hechos de secuestro y 41 con delitos conexos.

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El presidente también informó que durante el operativo fueron incautados 1.195 elementos, entre armas de fuego, munición, granadas, celulares, motocicletas, un vehículo, un dron, dinero en efectivo y estupefacientes.

¡Golpe contundente contra el secuestro y la extorsión en Colombia! La Operación “Perla”, ejecutada por nuestra Policía Nacional, a través del GAULA y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, dejó 148 capturados en seis ciudades y 12 departamentos del país. Entre… pic.twitter.com/ouYiZCqZmV — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 1, 2026

De la Espriella señaló a varias estructuras criminales

En su publicación, el presidente aseguró que la operación permitió afectar estructuras vinculadas con diferentes organizaciones criminales. Entre las mencionadas por De la Espriella aparecen el Eln, el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, además de otros grupos delincuenciales.

Según el mandatario, estas estructuras venían afectando a comerciantes, transportadores y ciudadanos mediante actividades relacionadas con el secuestro y la extorsión.

La Policía Nacional también ha reportado operaciones bajo el nombre Perla. En septiembre, por ejemplo, el Gaula adelantó un operativo en el establecimiento penitenciario Anayanci, en Quibdó, donde fueron incautados celulares, armas cortopunzantes y sustancias estupefacientes. Ese procedimiento corresponde a una actuación diferente a las cifras nacionales reportadas este jueves por el presidente.

De la Espriella entregó cifras de capturas durante su Gobierno

Además del resultado de la Operación Perla, De la Espriella aseguró que su Gobierno ha conseguido 114 capturas por secuestro y 390 por extorsión.

El presidente también afirmó que la denuncia de los ciudadanos ha permitido evitar el pago de más de 34.000 millones de pesos a organizaciones delincuenciales.

“A los secuestradores y extorsionistas les tiene que quedar claro: vamos por ustedes”, escribió el mandatario.

De la Espriella aseguró que su Gobierno no permitirá que las organizaciones criminales continúen financiándose mediante el miedo y los recursos obtenidos de comerciantes, transportadores y ciudadanos.

El presidente cerró su mensaje con una frase que resumió el tono de su pronunciamiento sobre la ofensiva contra estos delitos: “Cuando el Estado se decide, nunca pierde”.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.