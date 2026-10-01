Abelardo de la Espriella le dejó varios dardos a Juan Guillermo Monsalve, luego de confirmar que lo trasladaron a la cárcel de Cómbita, luego de estar recluido en La Picota, en Bogotá.

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“El bandido de Monsalve ya fue trasladado a Cómbita, ¡Monsalve, bienvenido a la Patria Milagro!”, fue el mensaje que el presidente le dejó al testigo estrella en el caso contra Álvaro Uribe Vélez.

El jefe de Estado acompañó el tuit con un video que mostraba la llegada de Monsalve al centro penitenciario de máxima seguridad en Boyacá. El recluso llegó con en uniforme gris y encadenado de manos y pies. Además, allí le rasuraron la barba y parte de el cabello.

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El bandido de Monsalve ya fue trasladado a Cómbita. ¡Monsalve, bienvenido a la Patria Milagro! ¡Firme por la Patria!

¡Viva Cristo Rey!

(A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 pic.twitter.com/LarzrHIDqN — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 1, 2026

Juan Guillermo Monsalve estaba en la Cárcel La Picota de Bogotá, pero De la Espriella ordenó su traslado por algunas irregularidades en su reclusión. Al parecer, el privado de la libertad gozaba de varias comodidades como televisor, neveras, estufa a gas, una ‘air fryer’ y celulares.

El abogado del trasladado, Miguel Ángel del Río, aseguró que la transferencia a Cómbita no debió permitirse porque su cliente obtuvo algunos beneficios por parte de la Corte Suprema de Justicia.

Monsalve fue paramilitar del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia y fue testigo contra el expresidente Uribe en las acusaciones de manipulación a testigos y fraude procesal.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.