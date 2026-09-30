El presidente Abelardo De la Espriella ordenó el traslado de Juan Guillermo Monsalve desde la cárcel La Picota, en Bogotá, hacia el establecimiento penitenciario de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá.

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(Vea también: “Nosotros ponemos las bolsas”: el mensaje con el que piden a De la Espriella meter mano en Bogotá)

El Gobierno confirmó que la orden contempla el traslado inmediato del interno a ese centro penitenciario de máxima seguridad.

El presidente agregó que no permitirá que las cárceles sean utilizadas como lugares desde los cuales personas privadas de la libertad puedan continuar coordinando actividades criminales.

“No voy a permitir que las cárceles de Colombia se conviertan en centros de operaciones criminales desde donde los criminales siguen haciendo de las suyas”, afirmó.

Este es el mensaje:

En la Patria Milagro, ningún preso tendrá privilegios, y mucho menos un bandido redomado como Juan Guillermo Monsalve, que ha violado sistemáticamente el régimen carcelario. Por eso he ordenado su traslado a la cárcel de Cómbita. No voy a permitir que las cárceles de Colombia se… pic.twitter.com/Jv3eqI7lUb — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 30, 2026

¿Por qué Monsalve es una figura clave del caso Uribe?

Juan Guillermo Monsalve permanece privado de la libertad desde 2008 y es uno de los principales testigos del proceso relacionado con el expresidente Álvaro Uribe.

Monsalve fue condenado por delitos relacionados con secuestro extorsivo y su pertenencia al grupo delincuencial ‘Los Rastrojos’. Su nombre adquirió especial relevancia por las declaraciones que entregó dentro del proceso judicial contra Uribe y por su relación con la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia del expresidente.

Precisamente por su papel como testigo, cualquier decisión relacionada con sus condiciones de reclusión ha tenido especial atención pública.

De acuerdo con información oficial del Gobierno, Monsalve cumple una condena de 44 años de prisión.

La orden anunciada por De la Espriella modifica el lugar en el que Monsalve cumple su condena, pues hasta ahora permanecía recluido en La Picota.

Monsalve estaba en una clínica cuando se conoció la orden

El anuncio del traslado se produjo en medio de una situación médica que involucraba al condenado.

Caracol Radio informó que Monsalve había sido llevado desde La Picota a una clínica de Bogotá después de presentar una aparente afectación cardiovascular. El traslado médico se hizo por disposición del médico de turno y el interno permanecía bajo valoración.

Su abogado también se refirió públicamente a la situación y señaló que el estado de Monsalve era delicado.

A pesar de esa situación, la orden de traslado hacia Cómbita fue anunciada por el Gobierno y posteriormente reportada como vigente.

Por ahora, el Ejecutivo sostiene que la medida responde al cumplimiento del régimen penitenciario y a su decisión de eliminar los privilegios dentro de las cárceles.

“¡Quien esté preso cumplirá su condena, sin privilegios y sin la posibilidad de seguir delinquiendo!”, concluyó De la Espriella en su publicación.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.