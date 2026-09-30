Por: El Espectador

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La discusión sobre la aspersión aérea de cultivos de coca con glufosinato volvió a ser centro de atención en el Congreso de la República este martes 30 de septiembre. El tema se abordó en un debate de control político en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, donde el ministro de Justicia, Iván Cancino, junto con la viceministra de Defensa, Claudia Carrasquilla, defendieron la decisión del Gobierno de incluir las fumigaciones en su política de lucha contra los cultivos de uso ilícito.

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De acuerdo con lo expuesto durante el debate, esta determinación gubernamental surge en un contexto de múltiples presiones y obstáculos institucionales. El ministro Cancino precisó que, aunque un juzgado de Puerto Asís, Putumayo, suspendió el plan piloto mediante una medida preventiva tomada el pasado 11 de septiembre, la decisión de avanzar con la aspersión se mantiene firme, aunque aún no se han definido los municipios ni las fechas para su eventual aplicación. Según los argumentos oficiales, toda acción relacionada con las fumigaciones se realizará exclusivamente respetando las condiciones establecidas por las leyes y las órdenes judiciales vigentes.

En medio de la controversia, la defensa de la estrategia se centró en el cumplimiento riguroso de la normatividad vigente y la protección de los derechos de las comunidades. El jefe de la cartera de Justicia, Iván Cancino, explicó que la erradicación de cultivos ilícitos será abordada a partir de una combinación de distintas metodologías y no únicamente mediante la aspersión aérea. Cancino insistió en que el verdadero objetivo del Gobierno es ejercer presión sobre los grupos armados ilegales que se apoyan en el campesinado para el cultivo de sustancias prohibidas.

El ministro enfatizó durante su participación que la administración encabezada actualmente por Abelardo de la Espriella solo procederá si se cumplen todos los requisitos legales y judiciales, buscando un enfoque que no ocasione daños colaterales entre la población ni en el entorno ambiental. En palabras del propio Cancino, “vamos a dar una lucha frontal contra los grupos armados al margen de la ley que se aprovechan del campesino para el cultivo de sustancias ilícitas”, además de advertir que la persistencia de estos cultivos está directamente relacionada con problemáticas graves como los homicidios y el confinamiento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué condiciones legales y judiciales limitan la aspersión aérea con glufosinato en Colombia?

Según lo expuesto en el debate de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, el Gobierno solo podrá proceder con la aspersión aérea de cultivos ilícitos si cumple estrictamente las leyes y las órdenes judiciales actualmente vigentes. Un ejemplo citado es la medida preventiva del juzgado de Puerto Asís (Putumayo) que suspendió el plan piloto, lo que indica que cualquier implementación está sujeta a decisiones de los jueces y a la normatividad nacional.

¿Cuál es el objetivo principal del Gobierno con la fumigación aérea de cultivos de coca?

De acuerdo con el ministro de Justicia, Iván Cancino, el Gobierno busca principalmente combatir a los grupos armados ilegales que explotan a los campesinos para cultivar sustancias ilícitas. La estrategia plantea combinar diversas formas de erradicación para enfrentar el problema, procurando evitar impactos negativos en las comunidades y el medio ambiente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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