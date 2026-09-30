Por: El Espectador

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En medio de un panorama político marcado por la pugna entre la izquierda y la derecha, el Gobierno nacional avanza en la definición de estrategias para la gestión de las protestas públicas durante el próximo cuatrienio. Aunque las motivaciones de cada sector no están explícitamente articuladas entre sí, el contexto evidencia cómo coinciden en tiempo y finalidad política: por un lado, la izquierda promueve el relato de sus bases para mantener vigencia en el debate electoral a través de movilizaciones; por otro, la derecha calibra su ofensiva con miras a consolidar fuerza en las elecciones regionales del próximo año. Es en estas diferencias donde se inserta el borrador de un nuevo decreto gubernamental, que ya cuenta con el visto bueno del presidente Abelardo de la Espriella, según información publicada por El Espectador.

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El documento, compuesto por 24 artículos, representa un ajuste al Decreto 003 de 2021, el cual regula el proceder estatal frente a manifestaciones ciudadanas. De acuerdo con El Espectador, la propuesta contempla varios puntos clave: en primer lugar, plantea la presencia constante de la Policía en las movilizaciones, como mecanismo de acompañamiento y supervisión. Además, prevé la posibilidad de individualizar a quienes sean sospechosos de protagonizar actos violentos o portar armas y explosivos, so pena de reforzar la seguridad y minimizar la alteración del orden público.

El proyecto también innova al establecer el uso de fuerza disuasoria por parte de la autoridad, sin que dependa de la existencia de un diálogo abierto entre manifestantes y Gobierno. Se resalta igualmente la obligación de que, después de cada movilización, se presenten balances oficiales públicos, promoviendo transparencia en la gestión de estas situaciones.

Aunque la Casa de Nariño –sede del Gobierno– ha reiterado su respaldo a las manifestaciones pacíficas, rechaza la violencia y los bloqueos, defendiendo el derecho a protestar siempre que se respeten los lineamientos del orden público. Por otro lado, la oposición percibe en las calles un nuevo espacio para afianzar sus propuestas y medir fuerzas con el Gobierno. Así, el nuevo borrador de decreto no solo busca regular las protestas, sino también reflejar la tensión de las posturas políticas contemporáneas en el país. Toda esta información ha sido confirmada por El Espectador, que accedió en primicia al contenido de la iniciativa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué cambios propone el nuevo borrador de decreto sobre protestas en Colombia?

El borrador propone cambios como la presencia constante de la Policía en las movilizaciones, la facultad para individualizar y controlar a personas sospechosas de violencia o porte ilegal de armas, el uso de fuerza disuasoria sin depender de negociaciones y la publicación de informes oficiales después de cada protesta. Todo esto está orientado a ajustar el Decreto 003 de 2021, según El Espectador.

¿Qué significa fuerza disuasoria y cómo se aplicaría en las protestas?

La fuerza disuasoria se refiere a la intervención de la autoridad para evitar que una situación escale en violencia o alteración del orden público. En el contexto del decreto revelado por El Espectador, se contempla que la Policía pueda emplear esta facultad incluso si no hay diálogos activos con los manifestantes, siempre que existan indicios de riesgos para la seguridad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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