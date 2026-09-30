Por: El Espectador

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El 30 de septiembre, se confirmó la designación de Nicolás Gómez, actual jefe de gabinete, como alcalde ad hoc de Cali para enfrentar los asuntos relativos al Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad. Esta decisión quedó establecida a través del decreto 1479 de 2026, firmado por el presidente Abelardo de la Espriella. Según la información divulgada por El Espectador, esta designación respondió a un conflicto de interés manifestado por el alcalde en ejercicio, Alejandro Eder, respecto a su participación en temas vinculados con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y otros instrumentos derivados.

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El alcalde Eder argumentó su impedimento de manera explícita, al declarar que actualmente permanece "el aparente conflicto de interés/ dado a que mis parientes hasta el 4° grado de consanguinidad podrían tener inversiones en los sectores de construcción/ ingeniería civil/ cementos/ industria básica del hierro y del a cero/ como también/ en el sector inmobiliario/ de finca raíz y hotelero/ y en actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados." Es decir, de acuerdo con las propias palabras del alcalde, sus vínculos familiares en algunos sectores económicos relevantes para el desarrollo urbano y la planeación territorial de Cali pondrían en duda la imparcialidad de sus decisiones o actuaciones en este campo, conforme a las obligaciones del cargo que él ocupa.

En este sentido, el nombramiento de Gómez no es inédito, sino que se da en el marco de una serie de reemplazos recientes en el manejo de los asuntos del POT en la capital vallecaucana. Previamente, Stephanie Gómez había asumido esta responsabilidad el 3 de septiembre, y antes que ella fue Jaime Luis Berdugo, exviceministro del Interior durante el gobierno de Gustavo Petro, quien desempeñó el cargo desde abril de 2025, hasta su retiro. Este contexto muestra un proceso de búsqueda continua de personas idóneas y sin impedimentos para liderar decisiones clave relacionadas con el desarrollo urbanístico y territorial de Cali.

La situación sigue siendo de actualidad y se están esperando nuevos desarrollos sobre las decisiones que tomará el nuevo alcalde ad hoc en relación con los temas críticos del POT.

¿Por qué fue designado Nicolás Gómez como alcalde ad hoc de Cali para el Plan de Ordenamiento Territorial?

Nicolás Gómez fue nombrado como alcalde ad hoc de Cali por el presidente Abelardo de la Espriella, tras el impedimento presentado por el alcalde Alejandro Eder, quien argumentó posibles conflictos de interés por los vínculos familiares en sectores como la construcción, la ingeniería civil y el sector inmobiliario. Esta medida busca asegurar la transparencia y evitar decisiones que puedan ser influenciadas por intereses privados.

¿Qué implica ser alcalde ad hoc en los temas del Plan de Ordenamiento Territorial?

El alcalde ad hoc asume temporalmente la responsabilidad de liderar y tomar decisiones sobre el Plan de Ordenamiento Territorial cuando el titular no puede participar por impedimentos legales o éticos. Su función es garantizar la continuidad y la legalidad de los procesos relacionados con el desarrollo urbanístico de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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