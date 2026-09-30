Por: EL PILON SA

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Brayan De Jesús De Aguas Alfaro fue asesinado a balazos en una vía pública del barrio 25 de Diciembre, ubicado en el sur de Valledupar. De acuerdo con las primeras informaciones recogidas en el lugar del crimen, la víctima se desplazaba por la zona cuando fue sorprendida por dos hombres que iban en motocicleta. El ocupante de la parte trasera desenfundó un arma de fuego y, sin mediar palabra, efectuó múltiples disparos que impactaron principalmente en la región frontal de la cabeza del hombre. Este ataque ocurrió de manera rápida y violenta, dejando poco margen para que la víctima pudiera reaccionar o recibir ayuda inmediata.

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Luego del ataque, los responsables huyeron a alta velocidad en la motocicleta, desapareciendo en un rumbo desconocido. Vecinos del sector, al percatarse del hecho, intentaron socorrer a De Aguas Alfaro. Sin embargo, la gravedad de las heridas, ocasionadas por los impactos directos en la cabeza, causaron que el hombre muriera casi de inmediato en el lugar, según relataron testigos. Ante el trágico suceso, arribaron al sitio agentes de la Policía Metropolitana de Valledupar, encargados de asegurar la escena y facilitar el trabajo de los peritos judiciales.

El equipo forense realizó la inspección técnica del cadáver e inició el levantamiento de evidencias, con el objetivo de encontrar pistas que permitan identificar y capturar a los autores del homicidio. De manera paralela, las autoridades judiciales procedieron a revisar el historial personal y jurídico del fallecido. Según los registros del Sistema Oral Penal Acusatorio (SPOA), De Aguas Alfaro contaba con varias anotaciones judiciales. Entre ellas, se destacaban procesos relacionados con hurto, fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego. Además, registraba tres anotaciones previas por el delito de violencia intrafamiliar. Esta información obtenida de los sistemas oficiales fue clave para contextualizar el caso y establecer líneas de investigación sobre posibles móviles y responsables del crimen.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué antecedentes tenía Brayan De Jesús De Aguas Alfaro según el SPOA?

Según la información verificada en el Sistema Oral Penal Acusatorio (SPOA), a Brayan De Jesús De Aguas Alfaro le figuraban antecedentes por delitos como hurto, fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego y, además, tenía tres anotaciones relacionadas con violencia intrafamiliar.

¿Cómo ocurrió el asesinato en el barrio 25 de Diciembre de Valledupar?

El hecho se presentó cuando dos hombres que se movilizaban en motocicleta interceptaron a la víctima en plena vía pública; el parrillero disparó varias veces, impactando a De Aguas Alfaro en la cabeza y después huyeron del lugar. La víctima falleció casi instantáneamente debido a la gravedad de las heridas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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