Por: EL PILON SA

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Natalia Bayona López, estudiante de grado 11 del Colegio Nacional Loperena de Valledupar, se ubicó entre las mejores estudiantes del departamento del Cesar al alcanzar 478 puntos sobre 500 posibles en las pruebas Saber 11 de 2026. Según el rector del plantel, Gonzalo Quiroz, este puntaje representa el resultado más alto de que se tenga registro en la región, considerando la información divulgada hasta la fecha por instituciones educativas públicas y privadas.

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El reporte individual de Natalia deja en evidencia un dominio excepcional en casi todas las áreas evaluadas. La estudiante logró la calificación máxima de 100 puntos en Lectura Crítica, Matemáticas, Ciencias Naturales e Inglés. El único componente donde no obtuvo el puntaje perfecto fue Sociales y Ciudadanas, en el que alcanzó una destacada puntuación de 81. Este rendimiento resume el esfuerzo desarrollado a lo largo de sus años de formación en la institución.

Para Gonzalo Quiroz, los resultados de Natalia no sorprenden a la comunidad educativa del Loperena. Según sus palabras, la joven, quien ingresó al colegio en sexto grado, demostró siempre ser “una alumna inquieta y brillante”, característica evidenciada por su presencia constante entre los mejores estudiantes del plantel y por ocupar el primer puesto durante el último grado. El rector resaltó también el entorno familiar de la estudiante y la disciplina con la que enfrentó su preparación para estas pruebas, dedicando tiempo en casa a repasar preguntas tipo Icfes y a fortalecer sus conocimientos, motivada por su intención de estudiar Medicina.

El colegio dio a conocer la lista de sus diez puntajes más altos en Saber 11, donde Natalia lidera con claridad. La medición incluye estudiantes como Loren Vanesa Manosalva Ricardo (441), Orlando David Rondón Sarmiento (422), Valery Milena Gutiérrez Tapias (416), Isey Carolina Amaya Calderón (414), Duván Andrés Montero Arrieta (413) y otros cuatro que alcanzaron 410 puntos, lo que confirma la excelencia académica colectiva.

Consultado sobre los factores detrás de estos resultados, el rector Quiroz descartó que exista una metodología exclusiva para algunos estudiantes, enfatizando que la preparación es igual para todo el alumnado. Subrayó que la clave está en el talento individual y la disciplina, sumada a la exigencia de los docentes y directivos. Además, destacó el compromiso de los padres de familia, cuya asistencia a entregas de boletines supera el 99 %, así como la respuesta positiva a iniciativas como el plan lector o el fortalecimiento del inglés. Por último, la institución mantiene restringido el uso de celulares, medida que, según Quiroz, ha mejorado la convivencia y las relaciones entre los estudiantes, reforzando el compromiso por formar jóvenes bien preparados, sin distinción de su entorno económico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo logró Natalia Bayona obtener el puntaje más alto en pruebas Saber 11 en el Cesar?

De acuerdo con el rector del Colegio Nacional Loperena, Gonzalo Quiroz, Natalia Bayona alcanzó el puntaje más alto gracias a una combinación de disciplina, constancia y respaldo familiar. Desde sexto grado se destacó por su dedicación académica y, específicamente, por preparar preguntas tipo Icfes en casa. Además, la estudiante contó con un entorno escolar exigente y el acompañamiento de sus padres, aspectos que potenciaron su buen rendimiento.

¿De qué manera las normas del Colegio Loperena influyen en el desempeño académico de sus estudiantes?

Según Quiroz, el enfoque del Colegio Nacional Loperena es de exigencia e igualdad en la preparación académica para todos los estudiantes. La institución restringe el uso de celulares durante la jornada escolar y fomenta la participación activa de los padres en el proceso educativo, factores que favorecen la concentración y el compromiso del alumnado, permitiendo que jóvenes de familias con limitaciones económicas accedan a formación de calidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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