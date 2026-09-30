Por: El Espectador

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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dio a conocer, en su informe más reciente, una visión detallada sobre el estado actual y futuro de los sistemas educativos de sus países miembros y varias naciones adicionales. Publicado cada septiembre, este documento busca arrojar luz sobre uno de los temas más críticos en el ámbito educativo: la disponibilidad y permanencia de docentes que respondan a las necesidades presentes y venideras de los estudiantes. Este año, el reporte 'Education at a Glance 2026', aunque no concentra la misma atención mediática que las famosas Pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (Pisa), se centra en la siguiente cuestión: “¿Tenemos (y tendremos) los maestros que necesitamos?”.

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Según el diagnóstico del informe, adelantado por la OCDE, la falta de profesores es un problema que afecta, con diferentes niveles de gravedad, a la mayoría de los sistemas educativos de los países evaluados. En el caso colombiano, el documento revela cifras que muestran tanto fortalezas como debilidades: el 54 % de los docentes considera que su trabajo es reconocido; sin embargo, persistente precariedad en las condiciones laborales se evidencia en el hecho de que el 21 % de los maestros cuenta con contratos de duración igual o inferior a un año escolar.

Durante la exposición del informe, Mathias Cormann, secretario general de la OCDE, subrayó la creciente dificultad para contratar y mantener a profesionales cualificados en la docencia, así como para ubicarlos en las zonas con mayor necesidad. Ante este panorama, Cormann plantea que la mejor estrategia radica en la anticipación de las necesidades del sector, el fortalecimiento de mecanismos para retener a los docentes en ejercicio y la promoción de condiciones atractivas para incorporar nuevos maestros, garantizando que no se sacrifiquen los estándares de calidad en el proceso.

El problema de la escasez docente, además, no es nuevo ni exclusivo de un país. Así lo señaló la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en su primer Informe Mundial sobre los Docentes, presentado en abril de 2025, donde calculó que para alcanzar las metas educativas globales será indispensable sumar 44 millones de profesores en el mundo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales causas de la escasez de docentes según la OCDE?

De acuerdo con el informe de la OCDE, los factores clave que explican la escasez de docentes son las dificultades para contratar y retener profesionales cualificados, la falta de condiciones laborales estables —como lo muestra el dato de contratos de corta duración en Colombia— y la necesidad de ubicarlos en áreas donde más se requieren. Todo esto pone en riesgo la calidad educativa y la capacidad de los sistemas para responder a demandas futuras.

¿Qué significa la sigla OCDE y cuál es su papel en el sector educativo?

La sigla OCDE hace referencia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, entidad internacional que agrupa a países comprometidos con la democracia y la economía de mercado. En el ámbito educativo, la OCDE realiza análisis comparativos, publica estudios como el informe 'Education at a Glance' y busca orientar políticas públicas para mejorar la calidad y la equidad en la educación de sus miembros.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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