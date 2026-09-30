Por: EL PILON SA

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Luego del incendio que se registró la noche del martes 29 de septiembre en uno de los transformadores de la subestación de Agustín Codazzi, autoridades y técnicos desplegaron un plan de contingencia para mitigar el impacto en el suministro de energía. De acuerdo con información reportada por EL PILÓN y confirmada por Omar Otero Ruiz, gerente general de Energua en el departamento del Cesar, el incidente dejó sin energía a diversas zonas urbanas y rurales, entre ellas los municipios de Agustín Codazzi y Becerril, así como las poblaciones de Llerasca, Casacará, La Europa y El Desastre.

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La subestación de Agustín Codazzi dispone de dos transformadores de 25 megavoltamperios (MVA) cada uno, pero tras el incendio, solo uno permanece en operación. Según explicó Otero Ruiz, apenas se conoció la emergencia se activó el plan de contingencia, el cual contempla el traslado de dos equipos de respaldo: un transformador que será alquilado a Afinia y que llegará desde Zambrano, y una unidad móvil propiedad de Energua, actualmente ubicada en Bosconia. Estos equipos buscan reforzar la capacidad de la subestación y acelerar el restablecimiento del servicio eléctrico.

Mientras tanto, Otero Ruiz advirtió que la subestación con solo un transformador no puede cubrir la demanda total de energía en los sectores afectados. Por ello, se prevén racionamientos, especialmente en las horas pico, y solicitó comprensión y paciencia por parte de la comunidad hasta que se normalice la situación. La atención de la emergencia también cuenta con el apoyo de los bomberos y equipos técnicos, quienes trabajan para restablecer la infraestructura.

La previsión inicial es que el servicio se podría normalizar en la tarde o noche del jueves, siempre y cuando no surjan imprevistos durante el proceso de traslado e instalación de los equipos de respaldo. Otero Ruiz recalcó que este plazo dependerá de la operación y puesta en marcha de los nuevos transformadores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo se normalizará el servicio de energía en Agustín Codazzi y municipios afectados?

La proyección dada por Omar Otero Ruiz, gerente general de Energua, indica que el servicio de energía podría normalizarse en la tarde o noche del jueves, siempre y cuando el traslado e instalación de los equipos de respaldo se desarrolle según lo esperado.

¿Qué es un transformador de 25 MVA y por qué es clave para el suministro de energía?

Un transformador de 25 megavoltamperios (MVA) es un equipo esencial en las subestaciones eléctricas, ya que permite aumentar o disminuir la tensión de la energía para su distribución adecuada, siendo fundamental para que grandes áreas urbanas y rurales reciban el servicio eléctrico de manera confiable y segura.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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