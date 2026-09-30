Por: El Espectador

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Quince días después de que el presidente Abelardo de la Espriella designara a Rodolfo Andrés Londoño de la Espriella como su representante en los consejos superiores universitarios (CSU) de cinco de las universidades públicas más relevantes del país, el Ministerio de Educación tomó la decisión de terminar con este nombramiento. Así lo confirmó el decreto expedido y firmado por la entonces ministra de Educación, Viviane Morales, en el que se revocó la designación inicial realizada mediante el Decreto 1310 del 25 de agosto de 2026 y se realizaron nuevas designaciones para estos cargos directivos.

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Londoño de la Espriella, conocido como sacerdote y abogado, ocupó brevemente el puesto de representante del presidente en los CSU de la Universidad Nacional, Universidad Pedagógica, Universidad de Antioquia, Universidad del Valle y Universidad del Atlántico. Este nombramiento generó amplias reacciones, sobre todo porque se sugirió que él era primo del presidente Abelardo de la Espriella, hecho que fue desmentido por la Casa de Nariño. Adicionalmente, la decisión fue objeto de demandas lideradas por Isabel Vera, representante a la Cámara por el Valle del Cauca del Pacto Histórico, quien argumentó la existencia de varias causales para impugnar la designación de Londoño en los consejos universitarios.

La representante Vera anunció a finales de agosto que demandó el nombramiento y el 30 de septiembre informó públicamente sobre el retiro de Londoño de la Espriella de todas sus posiciones por parte del propio Gobierno nacional. Esta sustitución fue formalizada en el Decreto 1371 del 9 de septiembre, el cual dejó constancia no solo de la terminación de la designación sino también del nombramiento de un nuevo representante: Camilo Andrés Noguera Abello, abogado y director del partido político Defensores de la Patria, fundado por el presidente de la Espriella.

A pesar de la decisión gubernamental, tanto el Ministerio de Educación como la Presidencia de la República optaron por no hacer declaraciones al respecto. Sin embargo, continúan activos dos procesos de nulidad electoral contra la inicial designación de Londoño de la Espriella en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Las demandantes critican la presunta insuficiencia de requisitos y la supuesta inhabilidad basada en el artículo 126 de la Constitución Política, que impide a los servidores públicos nombrar empleados con quienes mantengan ciertos vínculos familiares o personales.

¿Por qué fue retirado Rodolfo Andrés Londoño de la Espriella de los consejos universitarios?

El padre Londoño de la Espriella fue retirado de los consejos universitarios tras una polémica que incluyó demandas sobre su nombramiento y cuestionamientos por posibles inhabilidades, además de dudas en torno a su relación familiar con el presidente Abelardo de la Espriella. La decisión fue tomada oficialmente por el Ministerio de Educación y quedó consignada en el Decreto 1371 del 9 de septiembre, revocando su designación inicial.

¿Qué dice el artículo 126 de la Constitución sobre nombramientos de familiares en cargos públicos?

El artículo 126 de la Constitución Política establece que los servidores públicos no pueden nombrar como empleados a personas con las que tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, ni a quienes estén unidos por matrimonio o unión permanente, buscando evitar conflictos de interés y casos de nepotismo en la administración pública.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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