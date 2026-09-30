Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) confirmó este miércoles 30 de septiembre que la Fiscalía General de la Nación, por medio de la Seccional Atlántico y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), realizó un allanamiento y registro en la sede de Activos por Colombia, ubicada en Barranquilla, departamento del Atlántico. Esta acción judicial tuvo lugar el pasado domingo 27 de septiembre, tras una denuncia presentada por Diana Patricia Bravo Vélez, presidenta de la SAE. De acuerdo con lo expuesto, la denuncia alertaba sobre supuestos actos de corrupción y la posible manipulación de los sistemas con el objetivo de eliminar u ocultar información clave de la institución ante el nuevo equipo de administración que representa al Gobierno Nacional.

Sigue a PULZO en Discover

Activos por Colombia se desempeña como operador comercial y plataforma digital encargada de las subastas electrónicas de la SAE. La preocupación expresada por Bravo Vélez se centró en la información recibida por la entidad, la cual advertía sobre maniobras orientadas a intervenir los sistemas informáticos. Según la presidenta, esto podría haber derivado en la eliminación de cuentas, registros económicos y demás archivos institucionales que deberían ponerse a disposición de las nuevas autoridades designadas.

En la ejecución del procedimiento participaron activamente la Fiscalía Novena Especializada de la Estructura de Apoyo, unidades especializadas en la lucha contra la corrupción y delitos cibernéticos, y la Procuraduría General de la Nación. La SAE puntualizó que el allanamiento y registro fue avalado por un juez de control de garantías, lo que respalda la legalidad de la actuación judicial.

La institución precisó que los equipos tecnológicos retenidos durante el operativo serán objeto de análisis forenses especializados. El objetivo de estas pruebas es recopilar evidencia digital que permita esclarecer el posible borrado o manipulación de datos, y así establecer responsabilidades penales. Esta medida responde al interés de proteger el patrimonio público y garantizar la transparencia, como lo indicó la SAE en un comunicado oficial.

Bravo Vélez aseguró que solo los resultados técnicos de los análisis forenses y las investigaciones realizadas por la Fiscalía permitirán identificar si realmente hubo alteración o eliminación de archivos, correos electrónicos, cuentas o cualquier otra información relevante de la SAE. La posición de la actual administración es prestar toda la colaboración necesaria a la Fiscalía, la Procuraduría y demás organismos de control, reafirmando su disposición a no interferir en los procesos investigativos.

¿Por qué la Fiscalía y la SAE investigan posible manipulación de información en Activos por Colombia?

La investigación surgió debido a una denuncia presentada por la presidenta de la SAE, quien alertó sobre posibles actos de corrupción y la manipulación de sistemas informáticos para eliminar u ocultar información institucional durante la transición a una nueva administración del Gobierno Nacional. Según la SAE, se trata de archivos y registros clave que podrían comprometer la transparencia y la gestión pública.

¿Qué implica el análisis forense de los equipos incautados en la sede de Activos por Colombia?

El análisis forense consiste en la revisión técnica y detallada de los equipos tecnológicos decomisados para identificar evidencia sobre la posible manipulación, eliminación o alteración de datos e información digital. Este proceso, según la SAE y la Fiscalía, será fundamental para establecer si existieron conductas delictivas y quiénes serían los responsables de estos hechos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.