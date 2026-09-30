Por: El Espectador

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La gestión de Abelardo de la Espriella, presidente en ejercicio, ha sido motivo de un análisis detallado por parte de una pluralidad de ciudadanos identificados con el centro político, quienes han expresado sus inquietudes sobre la orientación que está tomando el país. Figuras reconocidas, entre ellas los exministros Alejandro Gaviria y José Antonio Ocampo, el exdirector del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González, y el excandidato vicepresidencial Juan Daniel Oviedo, han firmado una declaración en la que cuestionan diversos aspectos de la administración actual. Este documento, según se destaca en El Espectador, constituye la cuarta declaración que realiza este sector y se centra en la relación del Gobierno con los medios de comunicación, los gremios y la polémica política de ‘guerra cultural’.

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Uno de los temas centrales de la carta es el discurso presidencial relacionado con la denominada “guerra cultural” que promueve el restablecimiento del orden moral, la autoridad estatal y la defensa de la familia tradicional. A juicio de los firmantes, esta apuesta resulta incompatible con los principios de la Constitución, especialmente ante iniciativas que apuntan a combatir lo que el presidente denomina “ideología de género”, y el uso reiterado de consignas religiosas como “Viva Cristo Rey” en intervenciones oficiales. Para los miembros del centro político, este tono entra en conflicto con el carácter laico y pluralista que debe tener el Estado colombiano.

La forma de comunicar y difundir los mensajes oficiales es otro aspecto controvertido. Conforme a la declaración y citando la Directiva Presidencial No. 01, expedida el 3 de septiembre de 2026, la centralización de la estrategia de comunicación en la figura presidencial despierta dudas por el impacto que puede tener sobre la transparencia y el flujo de información pública. Este cuestionamiento se acentúa tras la destitución del director del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), entidad valorada por su autonomía técnica y la transparencia en la divulgación de datos. Tal decisión, subraya el documento, puede debilitar la credibilidad institucional y abrir la puerta a interpretaciones de injerencia política.

Por último, si bien se valora el esfuerzo de despolitizar y reducir la influencia sobre los medios estatales, persiste la preocupación acerca de la ausencia de ruedas de prensa plurales y el cierre de espacios de opinión política. Además, los firmantes advierten que existen señales de una posible interferencia del Ejecutivo en el funcionamiento de gremios y sindicatos, lo cual pondría en riesgo la libertad de estas organizaciones para salvaguardar sus intereses.

¿Cuáles son los argumentos del centro político contra la política de “guerra cultural” de la administración de Abelardo de la Espriella?

De acuerdo con la carta mencionada por El Espectador, los representantes del centro político consideran que la promoción de la “guerra cultural” implica posturas que contradicen la Constitución, como la imposición de valores religiosos y el combate a la llamada “ideología de género”. Su preocupación se centra en la falta de respeto a la pluralidad y laicidad del Estado.

¿Por qué la destitución del director del DANE preocupa a los firmantes de la declaración?

Los firmantes señalan que el DANE es una entidad reconocida por su autonomía y la divulgación abierta de información técnica. Sostienen que la salida del director, tras la centralización de la comunicación oficial, puede afectar la confianza pública y sugerir una posible interferencia política en la presentación de datos estadísticos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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