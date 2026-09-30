Por: Portal Bogotá

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El miércoles 30 de septiembre de 2026 se oficializó el inicio de las obras para la transformación del estadio Nemesio Camacho El Campín en un escenario de talla mundial, situado en la ciudad de Bogotá. El anuncio fue hecho por el alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, junto con Daniel García Cañón, director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), y Mauricio Hoyos, CEO de la empresa Sencia, quienes revelaron los detalles y el impacto que tendrá este proyecto para la capital de Colombia.

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De acuerdo con la administración de Bogotá, el renovado estadio El Campín destacará por su infraestructura moderna y sus sistemas tecnológicos avanzados. Por ejemplo, se instalará un sistema de bioseguridad pionero, equipado con más de 800 cámaras con inteligencia artificial para reconocer personas en tiempo real, reforzando así la seguridad en el recinto. Además, el audio será otro aspecto diferencial, pasando de un estándar Conmebol a estándar FIFA tipo A, con 185 parlantes que permitirán sectorizar y dirigir el sonido para brindar una experiencia envolvente y efectiva en seguridad.

En cuanto a la estructura, la altura del estadio aumentará de 27 a 70 metros y contará con una cubierta y techo retráctiles, diseñados para reducir en un 30 % la propagación del ruido hacia las zonas cercanas. Esto responde a la necesidad de mitigar el impacto ambiental sobre las comunidades vecinas.

La iluminación será potenciada con 585 luminarias de alto desempeño, pensadas tanto para eventos deportivos como para conciertos y transmisiones que exigen calidad visual de primer nivel. Otros avances incluyen 1.500 puntos de acceso para conectividad, 114 picoceldas que mejoran la red celular, más de 200 torniquetes con reconocimiento facial y más de 400 arcos detectores de metales para la seguridad de los asistentes.

El nuevo Campín tendrá también un centro de monitoreo equipado con más de 6.000 sensores conectados para gestionar operaciones y sistemas críticos en tiempo real. Todo esto apunta a una estrategia integral de seguridad, permitiendo reacciones en la cancha en 10 segundos y hasta 90 segundos en áreas exteriores, según fuentes oficiales de la alcaldía.

El recinto contará con el estándar FIFA tipo A, incluyendo sistemas de prevención de incendios, evacuación inteligente y monitoreo centralizado. Además, el proyecto busca la certificación LEED, gracias a la implementación de energía solar, recolección de aguas lluvias y gestión de residuos sólidos.

El alcalde Galán resaltó que la ampliación de la capacidad del estadio a más de 60.000 espectadores no representará un costo adicional para la ciudad y permitirá que Bogotá albergue eventos deportivos y de entretenimiento de primer nivel, consolidando su posición como un referente en Latinoamérica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las innovaciones tecnológicas del nuevo estadio El Campín en Bogotá?

Las innovaciones tecnológicas del nuevo estadio El Campín incluyen un sistema de bioseguridad con más de 800 cámaras con inteligencia artificial, audio inteligente con 185 parlantes de estándar FIFA tipo A, iluminación avanzada con 585 luminarias, 1.500 puntos de acceso de conectividad, 114 picoceldas para mejorar la red celular, torniquetes y detectores de metales con reconocimiento facial, y un centro de monitoreo con más de 6.000 sensores, según información de la alcaldía y el IDRD.

¿Qué significa la certificación LEED en el contexto del nuevo estadio El Campín?

La certificación LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) se refiere a un sistema de reconocimiento internacional que mide la eficiencia energética y el respeto por el medioambiente en edificaciones. En el contexto del nuevo estadio El Campín, implica que el recinto utilizará energía solar, sistemas de recolección de aguas lluvias y gestión responsable de residuos sólidos, buscando sostenibilidad ambiental, según lo presentado por las autoridades de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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