Por: El Espectador

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Un juez penal con función de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en prisión preventiva para ocho personas presuntamente implicadas en un complejo esquema de corrupción ligado al Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, este entramado habría resultado en el desfalco de 3,2 billones de pesos colombianos del Sistema General de Regalías (SGR), afectando a 19 departamentos del país. Entre quienes deberán permanecer privados de la libertad mientras avanza su proceso penal se encuentran Esteban José Cleves Daza y Martín Guillermo Zuleta Mieles, exalcalde de La Paz, Cesar. Otras cuatro personas recibieron medida de aseguramiento domiciliaria, mientras una mujer sigue vinculada a la investigación bajo otro tipo de supervisión.

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La Fiscalía informó que, junto a estas detenciones, el 3 de agosto se confirmó la captura de otras cinco personas, ampliando así la dimensión de la investigación. Un día después, el mismo ente investigador compulsó copias a siete gobernadores y exgobernadores que, según sus pesquisas, estarían relacionados con los hechos de corrupción. De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía, el modus operandi habría consistido en la utilización del fondo mixto ‘Sierra Nevada’ como entidad centralizadora para la ejecución de cerca de 480 proyectos relacionados con infraestructura, educación, agua y saneamiento básico, deporte, recreación, ambiente, gestión del riesgo, salud, energía eléctrica y mejoramiento de vivienda rural, entre otros sectores.

El entramado corrupto habría funcionado mediante la instauración de un manual de contratación propio, que permitía adjudicar contratos y subcontratos a terceros, e incluso a miembros de la misma organización, facilitando así el control sobre los recursos públicos asignados. De acuerdo con la Fiscalía, los procesos contractuales presuntamente irregulares se habrían soportado en la presentación de documentos, actas y registros falsos, con el objetivo de engañar a las autoridades y eludir los controles legales sobre la contratación pública.

Mientras las investigaciones continúan en los estrados judiciales, se espera determinar la responsabilidad de los procesados y esclarecer hasta dónde llegó el impacto de este esquema en los recursos del SGR, vitales para el desarrollo de múltiples regiones de Colombia.

¿Cómo funcionaba el esquema de corrupción en el Fondo Mixto ‘Sierra Nevada’?

Según la Fiscalía General de la Nación, el esquema permitía adjudicar contratos de manera irregular a terceros y miembros de la misma organización mediante un manual de contratación propio. Además, utilizaban documentación falsa para inducir a error a las autoridades, facilitando el desfalco de recursos públicos del Sistema General de Regalías.

¿A cuántos departamentos afectó el desfalco del Sistema General de Regalías?

De acuerdo con la información de la Fiscalía, el presunto desfalco mediante el Fondo Mixto ‘Sierra Nevada’ impactó a 19 departamentos del país, lo que representa una afectación significativa a los recursos destinados a proyectos de desarrollo en distintas regiones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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