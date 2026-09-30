Por: El Espectador

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El proceso de construcción del nuevo estadio El Campín de Bogotá retoma un rumbo definido, después de semanas marcadas por incertidumbre y discusiones acerca de retrasos y el uso futuro de este emblemático escenario. De acuerdo con lo anunciado por la Alcaldía de Bogotá y el concesionario Sencia en una reciente rueda de prensa desde el Movistar Arena, el proyecto fue replanteado por completo y ahora cuenta con una nueva fecha de entrega estimada para finales de 2028.

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Uno de los anuncios más relevantes fue la designación de PowerChina, una firma de origen asiático, como responsable de la obra. Según explicaron en la rueda de prensa, PowerChina tendrá a cargo la edificación de un estadio con una capacidad aumentada a 60.000 espectadores, cifra que supera la proyección inicial de 50.000. Este aumento requirió que el proyecto se sometiera a una reevaluación integral, abarcando tanto los aspectos de diseño como los estudios logísticos necesarios para un desarrollo de tal magnitud. Además de la ampliación de aforo, destacan innovaciones como una tribuna retráctil, ideada para facilitar el montaje y desmontaje de conciertos, y la implementación de sistemas de seguridad basados en inteligencia artificial.

A pesar de estos avances y de las aclaraciones que se han ofrecido públicamente, persisten reservas entre algunos concejales, quienes continúan expresando dudas acerca de los reajustes financieros y de diseño. Uno de los puntos que habían generado mayor confusión era el estado de la licencia de construcción y los estudios de tránsito. Sobre esto, Hoyos, directivo de Sencia, expuso que la licencia de construcción fue aprobada el 19 de junio de 2026, mientras que el estudio de tránsito obtuvo el aval por parte de la Secretaría de Movilidad el 15 de septiembre. De acuerdo con la Alcaldía y Sencia, la necesidad de aumentar el aforo obligó a que se ajustaran todos los detalles del proyecto y se revisaran cuidadosamente los estudios de movilidad, garantizando así que cada etapa cumpliera con los requerimientos técnicos y normativos de la ciudad.

En resumen, aunque el camino hacia la renovación de El Campín ha implicado retrasos y modificaciones significativas, la Alcaldía y Sencia aseguran que los cambios realizados fortalecerán el proyecto, previendo un estadio más grande, moderno y multifuncional para la ciudad.

¿Cuál es la nueva fecha de entrega del estadio El Campín de Bogotá tras los cambios en el proyecto?

Según lo anunciado en la rueda de prensa de la Alcaldía y Sencia, la entrega del nuevo estadio El Campín está proyectada para finales de 2028. Esta fecha fue establecida después de redefinir el proyecto y responder a los nuevos requerimientos de diseño y aforo.

¿Qué innovaciones incluye el nuevo estadio El Campín y quién es responsable de su construcción?

El nuevo estadio contará con una capacidad para 60.000 personas, una tribuna retráctil diseñada para facilitar eventos musicales, y sistemas de seguridad que utilizan inteligencia artificial. PowerChina, firma de origen asiático, fue designada como la encargada de desarrollar toda la obra.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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