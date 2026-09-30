Un sismo de magnitud 3,8 se registró este miércoles 30 de septiembre en Colombia, de acuerdo con el reporte actualizado del Servicio Geológico Colombiano.

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El movimiento telúrico ocurrió a las 6:43 p. m. y tuvo una profundidad de 40 kilómetros.

El epicentro fue localizado en el municipio de Istmina, Chocó, según la información entregada por la entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica en el país.

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Por tratarse de un movimiento de magnitud moderada y con una profundidad de 40 kilómetros, el reporte del SGC permite establecer las características del evento, aunque la percepción puede variar dependiendo de la distancia al epicentro y de las condiciones de cada lugar.

El Servicio Geológico Colombiano invitó a las personas que hayan sentido el movimiento a reportarlo a través de su plataforma de ‘Sismos Sentidos’, herramienta que permite recopilar información sobre la percepción de los temblores en diferentes zonas.

Personas reportaron haber sentido temblor en Cali, Pereira y otras ciudades

Después del reporte del SGC, varios usuarios manifestaron en redes sociales que percibieron el movimiento telúrico desde diferentes lugares del país.

Entre los reportes aparecen personas ubicadas en Cali, quienes describieron el sismo como un movimiento suave. Una usuaria incluso señaló que inicialmente pensó que el mareo que sentía podía deberse a otra causa, pero luego relacionó la sensación con la hora del temblor.

En cali suave, me sentí mareada — Alix Yackelin Cadena (@AlixYackelin) September 30, 2026

Sé sintió quinto piso sur de Cali! Suave la verdad — APD (@apd0312) October 1, 2026

Otro usuario indicó que lo percibió desde un quinto piso en el sur de Cali y calificó la intensidad como suave.

También hubo reportes desde Alcalá, Valle del Cauca, donde una persona aseguró haber sentido el movimiento.

Desde Armenia también apareció un reporte ciudadano que describió el movimiento de manera similar.

Armenia suave — caro Salazar (@Carosalazar323) September 30, 2026

Muy suave en Armenia pero duró varios segundos — David (@daes07) September 30, 2026

En Pereira, otro usuario manifestó haber sentido una sensación que inicialmente confundió con mareo y posteriormente relacionó con el sismo registrado por el Servicio Geológico.

Lo sentí en Pereira, pensé que estaba mareada, pero coincide la hora. — Ximena (@Ximexiao) September 30, 2026

Estos testimonios corresponden a reportes realizados por usuarios en redes sociales y no sustituyen la información técnica del Servicio Geológico Colombiano.

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