La tierra volvió a sacudir la tranquilidad de la madrugada este lunes 28 de septiembre, cuando un sismo de magnitud 4,2 y poca profundidad, con epicentro en el municipio de Chaparral (Tolima), despertó abruptamente a miles de colombianos. Aunque las autoridades técnicas confirmaron que el movimiento se sintió con fuerza en departamentos vecinos y capitales como Cali, Pereira y Armenia, el verdadero protagonista de la jornada no fue solo la cifra en la escala sismológica, sino la profunda ola de miedo y ansiedad que dejó en la ciudadanía.

Sigue a PULZO en Discover

Minutos después de que el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportara el evento telúrico, las plataformas digitales se inundaron de mensajes que reflejaban el cansancio emocional y el temor acumulado de quienes habitan en una de las zonas con mayor actividad sísmica del país. Testimonios desgarradores comenzaron a multiplicarse rápidamente en los hilos oficiales de la entidad, evidenciando que la vulnerabilidad sigue a flor de piel.

“Lo sentí en La Tebaida, se movieron las ventanas”, reportó angustiado un usuario desde el departamento del Quindío, mientras otros describían el fenómeno con una mezcla de resignación y pánico: “Sí, es el despertador de cada madrugada. Fuerte en el Quindío mientras llueve”, relató otro afectado. La tensión colectiva quedó resumida en el clamor de una ciudadana que refleja el sentir de miles: “Dios, ¿hasta cuándo? Ya es imposible irse a acostar sin pensar en esto”.

Este nuevo despertar abrupto tiene una explicación psicológica y emocional clara para los habitantes del occidente colombiano. La zozobra vivida en las últimas horas revive de inmediato el traumático recuerdo del violento terremoto del pasado 10 de agosto —cuando un sismo de magnitud considerable golpeó con fuerza la región—, dejando tras de sí no solo daños materiales y destrucción en ciudades como Cali y Pereira, sino una herida abierta en la tranquilidad mental de las familias.

Lee También

Para muchos ciudadanos, irse a dormir se ha convertido en un ejercicio de hipervigilancia donde cualquier crujido nocturno o movimiento leve en las estructuras activa los peores temores. Aunque los comités locales de gestión del riesgo y los organismos de socorro no reportaron daños estructurales de gravedad tras el sismo de este lunes, el verdadero reto institucional radica en atender el impacto emocional de una población que, entre alertas, réplicas y temblores de madrugada, siente que la tierra no les da tregua.