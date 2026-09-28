Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Durante la madrugada del lunes 28 de septiembre, un fuerte sismo sorprendió a los habitantes de Ibagué y municipios cercanos en el departamento del Tolima. De acuerdo con el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el temblor ocurrió a las 3:39 a. m., alcanzó una magnitud de 4,2 y se caracterizó por tener una profundidad superficial. El epicentro fue localizado en el municipio de Chaparral, Tolima, una zona que ha estado en constante vigilancia debido a la actividad sísmica reciente.

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La situación generó una nueva preocupación en la comunidad de Ibagué y el resto del departamento, especialmente porque la región sur del Tolima ha registrado varios movimientos telúricos en los últimos días. El SGC, entidad encargada del monitoreo y análisis de la actividad sísmica en el país, mantiene una vigilancia continua sobre esta zona para brindar información oportuna y precisa a la población y a las autoridades.

No obstante, el temor se incrementó poco después. El SGC informó que, a las 4:41 a. m., un segundo sismo se registró en la misma área, también superficial, con una magnitud de 3,2. Estos eventos se suman a una seguidilla de temblores que ha ubicado nuevamente a Chaparral como un foco de atención en el Tolima. La Red Sismológica Nacional, bajo la administración del SGC, actualiza de forma constante los reportes sobre estos fenómenos para mantener informada a la ciudadanía y a los organismos de emergencia.

Pese a la intensidad percibida por la población, de acuerdo con la información oficial disponible hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni afectaciones personales causadas por los movimientos sísmicos ocurridos durante la madrugada. El SGC solicita a las personas que hayan sentido los temblores que reporten su experiencia a través de la plataforma Sismo Sentido, con el fin de recabar datos sobre la percepción y el impacto real en diferentes zonas.

Este episodio evidencia la importancia de la preparación y el seguimiento permanente de la actividad sísmica por parte de las autoridades y la comunidad, especialmente en áreas como el sur del Tolima, que en los últimos días ha presentado recurrentes manifestaciones tectónicas detectadas y monitoreadas rigurosamente por el Servicio Geológico Colombiano.

¿Por qué se están presentando tantos sismos en Chaparral, Tolima?

La seguidilla de sismos en Chaparral, Tolima, según los reportes oficiales del Servicio Geológico Colombiano citados en la información, responde a una actividad sísmica que se ha venido registrando con mayor frecuencia en esa zona. Aunque no se especifican las causas en detalle dentro del texto, el SGC mantiene un monitoreo permanente para identificar patrones y evaluar los riesgos asociados a estos movimientos.

¿Qué es un sismo superficial y por qué es importante su profundidad?

En el contexto de los reportes del Servicio Geológico Colombiano, un sismo superficial es aquel cuyo foco o punto de origen se encuentra a poca profundidad bajo la superficie terrestre. Este factor es relevante porque la cercanía del epicentro a la superficie puede incrementar la sensación del movimiento y el potencial de afectaciones locales, aun cuando la magnitud no sea elevada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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