Por: Caracol TV

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La ciudad de Villavicencio implementa una particular rotación del pico y placa para vehículos particulares durante la semana del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2026. Según la información divulgada por Noticias Caracol, esta medida busca regular la movilidad en el área urbana y forma parte de las acciones diseñadas por la administración municipal para 2026. Los conductores deben tener en cuenta el calendario definido, ya que la restricción varía dependiendo del último dígito de la placa del automóvil y se aplica dentro de un polígono específico que delimita el núcleo de la ciudad.

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Este sistema establece que los lunes 28 de septiembre no pueden circular los carros cuyas placas terminan en 5 y 6; el martes 29, los que finalizan en 7 y 8; el miércoles 30, los que terminan en 9 y 0; el jueves 1 de octubre corresponden las placas concluidas en 1 y 2; y el viernes 2, los vehículos con placas terminadas en 3 y 4. Durante el sábado 3 y el domingo 4 de octubre no se aplicará la restricción a los automóviles particulares. Es fundamental conocer la rotación y consultarla antes de salir, para evitar sanciones y planificar los viajes dentro del perímetro controlado.

La regulación establece que la restricción se activa en dos horarios principales: de 6:30 a.m. a 9:30 a.m. y de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. en días hábiles, lo que coincide con los periodos de mayor flujo vehicular. Cabe señalar que los vehículos con restricción pueden circular por las vías que marcan el borde del polígono, siempre que no ingresen al área donde aplica la norma de pico y placa.

De acuerdo con Noticias Caracol, infringir esta normativa acarrea sanciones que incluyen un comparendo C14, equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, además de la posible inmovilización del vehículo. Por este motivo, se insiste en estar atentos a la programación semanal y a acatar los horarios para evitar inconvenientes.

También hay reglas específicas para el servicio de taxis, que tienen pico y placa de lunes a domingo, entre las 6:00 a.m. y la medianoche, según el último dígito de su placa. Si el taxi está en mantenimiento, puede circular en ciertas franjas del día, siempre mostrando el aviso de “Fuera de servicio” y sin pasajeros.

En síntesis, la recomendación principal para los conductores es consultar el último número de la placa, cotejarlo con la rotación oficial y respetar tanto los horarios como los límites geográficos de la restricción, para cuidar la movilidad y evitar sanciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los horarios del pico y placa en Villavicencio para la semana del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2026?

De acuerdo con la información resaltada por Noticias Caracol, la restricción en Villavicencio opera en dos franjas: de 6:30 a.m. a 9:30 a.m. y posteriormente de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. Durante estas horas los conductores cuyos vehículos tengan restricción, según el último dígito de la placa, no deben ingresar al área delimitada por la administración municipal.

¿Qué sanciones reciben los conductores que incumplen el pico y placa en Villavicencio?

La sanción para quienes incumplan la rotación del pico y placa consiste en un comparendo C14, cuyo costo es igual a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes. Además, las autoridades pueden inmovilizar el vehículo, lo que subraya la importancia de conocer y respetar la normatividad durante la semana establecida.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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