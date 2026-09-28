El pulso jurídico y político alrededor de uno de los expedientes más pesados de la criminalidad económica en el país volvió a encenderse tras las recientes declaraciones de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo. En una entrevista concedida a Noticias Caracol, la jefe del ente investigador despejó las dudas sobre el estancamiento en la repatriación de Diego Marín Buitrago, conocido ampliamente en el bajo mundo y los registros judiciales como alias ‘Papá Pitufo’ o el “zar del contrabando”.

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Marín Buitrago, señalado por las autoridades de liderar la red de contrabando más grande e influyente de Colombia —con ramificaciones de corrupción que durante décadas infiltraron controles aduaneros de la DIAN y de la Policía Fiscal y Aduanera—, se convirtió en el centro de una compleja disputa internacional. Según detalló la fiscal Camargo, el proceso formal de repatriación no se encuentra truncado por falta de gestión del Estado colombiano, sino por un laberinto legal en el viejo continente.

“Hemos pedaleado la extradición, que ya no es un problema de extradición porque la extradición está concedida y está concedida desde hace rato. Nosotros obtuvimos la extradición en el año 2024 con España, pero él se fue a Portugal y obtuvimos la extradición en Portugal en el año 2025”, explicó la funcionaria a los micrófonos del medio televisivo.

No obstante, Camargo precisó que desde mayo de 2025 el caso permanece en un “punto muerto” absoluto, debido a que los tribunales portugueses deben definir una solicitud de asilo político formulada por el propio Marín Buitrago, un recurso jurídico que frena temporalmente la ejecución de su traslado a territorio nacional para que responda penalmente.

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De otro lado, la fiscal general abordó con dureza los señalamientos lanzados recientemente por el exfuncionario de la UIAF Isaac Beltrán, quien aseguró haber actuado como emisario para reunirse con el contrabandista y, posteriormente, rendirle cuentas de dicho encuentro al presidente Gustavo Petro y a la propia cabeza del ente acusador.

Sin rodeos, Camargo tildó estas afirmaciones de insostenibles: “Eso no es cierto. Eso es mentira. Eso es absolutamente falso y además nadie que no sea de la Fiscalía y que no dirija una investigación puede ir a ofrecer beneficios y armar mesas de diálogo, a cuento de qué”. Ante la gravedad de estas declaraciones públicas, la funcionaria confirmó que las actuaciones de este tipo ya activaron un proceso penal formal por el presunto delito de abuso de autoridad, marcando una línea roja institucional frente a cualquier intento de intermediación paralela en los procesos judiciales de alto impacto.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.