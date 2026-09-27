“¿Por qué hasta ahora?”: esa fue la pregunta que Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, le planteó a la fiscal general Luz Adriana Camargo al abordar la ofensiva de las autoridades contra las estructuras criminales que operan en el Caribe colombiano.

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El cuestionamiento surgió luego de las recientes acciones en La Guajira y Santa Marta, territorios donde las autoridades han puesto la lupa sobre estructuras como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Clan del Golfo. En La Guajira, incluso, autoridades departamentales han advertido sobre las dificultades para contener la expansión de varios grupos ilegales.

Vargas le planteó a Camargo que la percepción que queda entre los ciudadanos es que el nuevo Gobierno tuvo que impulsar una ofensiva para evidenciar el poder que habían adquirido estos grupos y preguntó directamente: “¿Por qué hasta ahora?”

La fiscal rechazó que se trate de una reacción reciente. Según explicó en la entrevista, la Fiscalía ha venido adelantando investigaciones contra integrantes de organizaciones criminales, aunque reconoció que algunos actores de mayor relevancia habían tenido suspendidas sus órdenes de captura por estar vinculados a procesos de negociación.

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Camargo entregó cifras para respaldar su explicación. Aseguró que, durante 2026, la delegada contra el crimen organizado ha ejecutado 1.375 órdenes de captura, mientras que en materia de seguridad territorial se han hecho efectivas otras 4.900.

La fiscal insistió además en una de las líneas que, según dijo, ha guiado el trabajo de su administración: “Investigar para capturar y no capturar para investigar”.

Uno de los ejemplos mencionados fue alias ‘Cholo’, señalado como un personaje de primer nivel de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Precisamente, en septiembre la Fiscalía reactivó 46 órdenes de captura contra integrantes de tres estructuras armadas, entre ellas esa organización. En esa lista aparecía José Luis Pérez Villanueva, alias ‘Cholo’.

La situación también alcanzó al Clan del Golfo. La Fiscalía reactivó recientemente órdenes contra tres de sus jefes que habían participado como representantes en acercamientos de paz durante el gobierno anterior.

Así, la entrevista dejó sobre la mesa una pregunta que Vargas formuló de manera directa: si los grupos criminales habían alcanzado tal nivel de poder, por qué algunas de las acciones judiciales contra sus principales integrantes se activaron o retomaron en este momento. Camargo, por su parte, sostuvo que la ofensiva judicial no comenzó ahora y que las cifras de capturas muestran un trabajo que, según ella, venía desarrollándose.

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