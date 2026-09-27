La fiscal general Luz Adriana Camargo reconoció que hubo problemas en la expedición de las órdenes de captura que terminaron favoreciendo la salida del país de Carlos Ramón González, uno de los principales involucrados en el escándalo de corrupción de la UNGRD.

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La confesión se produjo durante una entrevista con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, quien cuestionó a la fiscal por lo ocurrido con González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y señalado dentro del proceso por el presunto entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

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Camargo admitió que la Fiscalía tuvo dificultades con la expedición de las órdenes de captura y reconoció que esa situación “colaboró con que él saliera del país”. La fiscal aseguró que la salida de González la sorprendió, pues esperaba que el exfuncionario afrontara judicialmente las acusaciones en su contra.

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“Yo siempre pensé que la conducta procesal de una persona de gobierno iba a ser hacerle frente a la imputación”, explicó Camargo durante la conversación con Vargas.

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La respuesta de la fiscal provocó una reacción directa del director de Noticias Caracol. Vargas le planteó que, desde la perspectiva de muchos ciudadanos, la Fiscalía debió actuar antes de que González pudiera abandonar Colombia.

“Eso no se lo conviene porque son bandidos, ¿no debieron atajarlo antes de que se volara?”, le dijo Vargas a la fiscal, al referirse a la percepción que existe sobre el caso.

Camargo respondió que los procesos judiciales deben avanzar con sus respectivos tiempos y defendió la actuación de la Fiscalía. “Los casos están listos cuando están listos y no antes de que, cuando la gente se va a volar. Esa es la verdad”, afirmó.

Sin embargo, Vargas volvió a insistir en el punto y recordó que César Manrique, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, también salió del país mientras avanzaban las investigaciones relacionadas con el escándalo de la UNGRD.

“Pero se voló. Lo mismo que César Manrique, el de la Función Pública”, dijo Roberto Vargas, a lo que la fiscal respondió: “Sí, correcto”.

De esta manera, la entrevista dejó expuesto uno de los cuestionamientos más sensibles para la Fiscalía: por qué las órdenes de captura contra personas de alto nivel involucradas en el caso no estuvieron listas antes de que pudieran abandonar el país. Camargo reconoció las dificultades que hubo en el trámite, aunque sostuvo que los procesos judiciales no pueden acelerarse simplemente ante el riesgo de que una persona decida salir de Colombia.

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